Excursión nocturna, observación de aves y paseo en tren por el Parque Natural en las fiestas de Sant Francesc de s’Estany

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Fiestas, ha presentado este lunes el programa de las fiestas patronales de Sant Francesc de s’Estany 2026, que se celebrarán del 2 al 6 de abril en honor al patrón de la localidad, con actividades para todos los públicos.

El programa combina la tradición religiosa con actividades culturales, familiares y de naturaleza, y cuenta con la colaboración de la Parroquia de Sant Francesc de s’Estany, el Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines, la Associació de Veïns de Can Frígoles, el Parc Natural de ses Salines y la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, ha destacado que “Sant Francesc es un ejemplo de pueblo con identidad propia, que año tras año demuestra que las tradiciones no se pierden cuando hay una comunidad que las ama y las cuida”.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha subrayado que “El programa de este año invita a disfrutar de la naturaleza, de la cultura y de la fiesta en familia, aprovechando todo lo que este pueblo y su entorno tienen para ofrecer”.

Actos

Los actos comenzarán el jueves 2 de abril con una excursión nocturna con luna llena por la ruta torre des Carregador-la Xanga, con observación de la luna en el punto de llegada. El sábado 4 de abril, el Parc Natural de ses Salines organizará una actividad de observación de avifauna.

El domingo 5 de abril tendrá lugar el día grande de Sant Francesc, que incluirá misa solemne en la iglesia, seguida de procesión, desfile de carros y ball pagès a cargo del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines, con vino y orelletes para los asistentes.

Finalmente, el lunes 6 de abril, día grande de fiesta, el programa ofrecerá paseo en tren por el Parque Natural, una visita teatralizada a la iglesia, talleres infantiles de manualidades y castillos hinchables.