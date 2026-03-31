Dos espectaculares accidentes en la misma carretera de Ibiza en 48 horas

La carretera de Platges de Comte ha registrado en los últimos días dos accidentes que han obligado a movilizar a los equipos de auxilio en carretera para atender las emergencias y retirar los vehículos siniestrados. Uno de los sucesos tuvo lugar el pasado domingo, cuando un turismo de alquiler color gris oscuro de la marca Renault se salió de la vía en este punto de la red viaria insular de Ibiza . El coche quedó volcado con el techo en el suelo. No ha trascendido el estado del conductor o las personas que viajaban en el mismo en el momento del siniestro.

El accidente requirió un operativo de recuperación de especial complejidad, en el que fue necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje para poder retirar el coche, que se precipitó por un terraplén desde varios metros de altura tras tumbar el quitamiedos en una curva.

Un coche se sale de la vía en la carretera de Comte en Ibiza / DI

Segundo accidente

A este incidente se sumó además otro registrado en la tarde de este lunes, cuando un camión volcó en la misma zona. En este caso, no hubo que lamentar daños personales graves, aunque el suceso volvió a obligar a desplegar labores de asistencia y retirada para restablecer la normalidad en la carretera.

Desde el sector del auxilio en carretera han insistido en la necesidad de extremar la precaución al volante, especialmente en tramos donde se han repetido los incidentes en pocos días, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.