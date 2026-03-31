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La cara más solidaria del Rotary Club Ibiza

La cara más solidaria del Rotary Club Ibiza | ROTARY CLUB IBIZA

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Redacción Ibiza

Ibiza volvió a mostrar su lado más solidario con la entrega simbólica de 2.500 euros destinados a la lucha mundial contra la polio, una cantidad recaudada gracias a la Vuelta solidaria Ibiza contra la Polio impulsada por el Rotary Club de Ibiza y el Pitius Team Motoclub Ibiza.

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