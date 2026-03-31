El músico de Ibiza Andrés Coll: «De Joachim Kühn he aprendido a hacer música sin pensar, solo sintiendo»

Su primer disco como líder, ‘Sunbird’, lo publicó en 2024 con su proyecto Andrés Coll Odyssey, y el segundo, ‘Ride to Heaven’, lo lanzará el próximo 17 de abril con Andrés Coll Cosmic Trio. ¿Cómo ha ido este segundo parto?

Me hace gracia que utilices esta expresión porque es la que empleábamos en el estudio de grabación. Sobre todo en el caso de algunas canciones, fue como un parto. La idea surgió en la primavera del año pasado. Este trío ha estado desde el día uno y pensaba que teníamos que hacer un álbum para dar continuidad a su música, que es muy diferente a la otra que tenemos. Empecé a componer canciones y en mayo grabamos en Polonia. A partir de ahí ha sido una odisea sacarlo adelante, pero estoy muy contento de poder hacerlo. Ya están saliendo muy buenas reseñas y escuchándose en radios de Alemania.

Para ‘Sunbird’ contó con un sello discográfico español, Balaio Records, y para este, con una discográfica alemana, Xjazz! Music. ¿Eso cambia mucho las cosas?

La decisión de publicar en Alemania vino por el creciente mercado que tenemos allí. Nuestro agente es alemán, era el mánager de Joachim (Kühn,) y básicamente es el país donde toco principalmente, así que me apetecía publicar en Alemania. Presenté el proyecto a bastantes discográficas y esta es la que salió. Diferencia tampoco hay tanta, la principal es que ahora tenemos una edición física de vinilo y CD que está distribuida por tiendas físicas. En Ibiza se podrá conseguir el álbum en la sombrerería Bonet, que es de mi familia.

Portada de 'Ride to Heaven'. / XJazz! Music

¿Por qué ‘Ride to Heaven’?

Este nombre viene de ‘Ride to Heaven’, el tema que cierra el álbum. Surgió en esas noches locas de composición en mi casa, a las 3 de la mañana. Cuando lo creé pensé que era como cabalgar hacia el cielo. Era como cuando el destino viene hacia ti y se hace inevitable y, en vez de escapar, vas a por él. Ese es el espíritu que hay detrás de este sencillo y de las piezas que lo preceden, que son como los pasos preparatorios para esa decisión.

Acuñó el término ‘avant-groove’ para hacer referencia a su música. ¿Cómo definiría ese sonido?

Es la etiqueta que me salió para describirlo. Es difícil etiquetar una música de este tipo, con marimba, violín ...Cuando nos movemos por un mundo de jazz, hay gente que recibe muy bien lo que hacemos, pero otra que dice que esto no es jazz y lo mismo pasa cuando nos movemos en territorios de músicas del mundo. Por eso nos tenemos que refugiar en nuestra propia etiqueta, la que creemos que da más sentido a lo que hacemos. ‘Avant’ es por ‘avant-garde’, en referencia a esa onda vanguardista, de ir adelante y de inconformidad que tiene parte de la música y el ‘groove’ hace referencia a esa raíz que tenemos cada miembro del grupo. Yo soy de Ibiza; Mateo, de Polonia; y Ramón, de Alicante. Los tres hemos vivido desde muy pequeños la música tradicional de nuestro lugar y eso se hace presente naturalmente en lo que hacemos. Nuestra música es una mezcla de ambos mundos. Hay muchos contrastes en el álbum: luz-oscuridad, nuevo-raíz...

¿Cuánto hay de vanguardia y cuánto de folclore ibicenco en este segundo trabajo?

Hay más vanguardia porque, para empezar, no tenemos un bajo en el grupo, ese papel lo hace el violín a veces. Al final es un sonido más etéreo, ya que no tiene tierra y nos damos más a momentos de introspección, más abstractos. Eso no quita que haya también raíz. Tenemos una repicada payesa auténtica en el álbum y presencia de armonías ibicencas en la mayoría de temas. Los dos primeros y el último no son canciones tradicionales, pero tienen un espíritu que siento ibicenco.

Ha llegado a mis oídos que de su grupo y de este álbum va a quedar huella en la Luna…

Sí, la NASA puso en marcha una iniciativa para poder incluir tu nombre o tus historias en la memoria USB/SD de la nave de la misión Artemis II a la Luna, cuyo lanzamiento es casualmente también en abril y decidí poner el de nuestro álbum y de nuestro grupo para darle un simbolismo, así cabalgamos hacia el cielo de verdad.

El 'boarding pass' de la NASA con los nombres de Andrés Coll Cosmic Trio y 'Ride to Heaven' como tripulantes virtuales de la misión Artemis II. / NASA

¿Cuándo tiene pensado presentar el nuevo disco en Ibiza?

De hecho, la música de este disco la presentamos ya prematuramente en agosto pasado en el ciclo ‘Nits al Baluard’. De momento, en Ibiza no tenemos otro concierto con el trío. Estoy abierto a cualquier propuesta.

Tiene una gira este año que le va a llevar muy lejos. Cuénteme detalles.

Cada año es mejor que el otro, por el momento y por suerte. Hasta ahora el sitio más lejos al que tenemos programado viajar es Corea del Sur. Estaremos allí en octubre, en Jarasum Jazz Fest, el festival de jazz más grande del mundo. Vamos con la colaboración del Institut d’Estudis Baleàrics y del Institut Ramon Llull. También tocaremos en Alemania, en ciudades como Frankfurt, Munich o Düsseldorf; y estaremos en Madrid, en la Universidad Complutense; en Budapest (Hungría); y en Salzburgo (Austria).

Andrés Coll. / Carlos Pastor

El pianista Joachim Kühn ha sido y es una figura capital en su vida y en su carrera. Lo conoció con 19 años. ¿Cómo es su relación ahora? ¿Sigue manteniendo un vínculo estrecho?

Sí, nos seguimos viendo cada semana y hablando de música. Este vínculo se ha consolidado ahora con un álbum que Joachim va a publicar con su discográfica en Alemania en el que estamos los dos con otros músicos alemanes. Saldrá una semana después del mío.

¿Cuál diría que es el mejor consejo musical que le ha dado?

Son muchos después de seis años. Pero lo principal que aprendí de él es a hacer música sin preconceptos, sin pensar y solo sintiendo. Eso es algo que se vive muy intensamente con Joachim, lo único que le importa es la música y la energía. Esa es la mayor enseñanza que he recibido de él, tocar sin ningún pensamiento, solo por sentimiento, entendiendo la música como un fenómeno energético, no como un constructo mental.