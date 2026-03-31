Alarmante aumento de la violencia machista en Ibiza: las denuncias se disparan un 89% en cuatro años

Los juzgados de guardia y el de violencia sobre la mujer de Ibiza recibieron el año pasado un total de 1.458 denuncias por violencia contra mujeres ejercida por hombres con los que tenían o habían tenido una relación sentimental, lo que representa un aumento de 213, es decir, un 17%, con respecto a 2024, cuando ya se había producido una subida interanual del 18%. Esta tendencia resulta aún más alarmante al compararla con el dato del conjunto de Baleares, que es solo un 1,9% superior. Mientras en Ibiza se disparan las denuncias por violencia de género, tanto en Mallorca como en Menorca se registra un ligero descenso, del 1% en el primer caso y de tres denuncias en el segundo.

El número de mujeres víctimas en las Pitiusas también se ha incrementado en el último año en una proporción similar, un 18,6%, ya que mientras que en 2024 fueron 1.014, el año pasado subieron a 1.203. Por el contrario, la cifra relativa a Baleares baja un 1%.

La estadística sobre violencia sobre la mujer hecha pública por el Consejo General del Poder Judicial revela un preocupante aumento de las cifras relativas a Ibiza y Formentera en 2025, una tendencia que se ha mantenido al alza desde hace diez años. Tras el freno engañoso que supuso la pandemia de 2020 en la estadística (pues se redujeron las denuncias debido al aislamiento forzoso de las mujeres con sus agresores), las denuncias baten récords año tras año con incrementos de dos dígitos: desde 2021, en tan solo cuatro años, han aumentado un 89%, al pasar de 771 a 1.458.

Tres de las víctimas de malos tratos en las Pitusas en 2025 eran menores tuteladas. Hubo más víctimas extranjeras (698) que españolas (505). Llama la atención que normalmente hay un equilibrio entre la cifra de españolas y extranjeras, pero en 2025 seis de cada diez eran procedentes de otros países.

Atestados policiales

Tal y como es habitual, los atestados policiales desencadenaron la gran mayoría de las denuncias judiciales, ya que se trata de un delito que se debe denunciar y perseguir de oficio, aunque las víctimas no quieran, algo que es frecuente en este tipo de casos debido al miedo al agresor, la dependencia emocional y/o económica o el aislamiento y el desmoronamiento psicológico de la mujer. En total, 1.252 denuncias se presentaron tras la intervención de la Policía Nacional, Local o la Guardia Civil, y en 798 de ellas la víctima accedió a denunciar a su agresor. En el resto, lo hicieron los agentes. Los juzgados recibieron directamente el parte de lesiones en 144 casos, que dieron lugar a las correspondientes denuncias. Además, servicios de asistencia o terceros en general presentaron 41 denuncias, muchas más que en 2024, cuando fueron 17. Tan solo 15 mujeres interpusieron ellas mismas las denuncias ante los juzgados, y únicamente seis familiares acudieron a los juzgados para denunciar los malos tratos.

Hubo ocho mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigos, de las que tres eran extranjeras y cinco, españolas.

Los juzgados ibicencos incoaron 165 órdenes de protección en 2025, la mayoría para mujeres que ya no mantenían relación afectiva con su agresor (93) o eran su excónyuge (9). El resto, 63, todavía eran pareja (32) o estaban casados (31). Estas medidas de protección afectaron a 94 mujeres extranjeras y 71 españolas. Por lo que respecta a los agresores, 95 eran extranjeros y 7, nacionales. Los órganos judiciales adoptaron 109 órdenes de protección y denegaron 55, aunque a veces es porque ya se aplican estas medidas. El momento de la separación es el más crítico para la mujer y sus hijos, pues cuando el agresor siente que pierde el control sobre su víctima es cuando aumenta la violencia contra ella, por lo que antes de dar el paso es preciso buscar ayuda para no ponerse en un riesgo mayor. Precisamente en febrero un hombre intentó matar a su expareja y madre de sus dos hijos en su vivienda de Sant Antoni, a la que dejó en estado muy grave como consecuencia de las graves lesiones provocadas por la brutal paliza. La mujer salió de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario el pasado 26 de marzo, después de pasar casi un mes y medio hospitalizada, y se recupera en su domicilio de la agresión. El hombre fue detenido y encarcelado.

Juicios

A lo largo de 2025 hubo 286 hombres enjuiciados en Ibiza por delitos de violencia machista contra mujeres que eran sus parejas o exparejas, de los que fueron condenados el 65%: 160 extranjeros y 25 españoles.

La estadística judicial contabiliza un total de 1.431 delitos ingresados en los juzgados ibicencos en 2025 (un 27% más que el año anterior), de los que la mayoría fueron por malos tratos físicos y/o psíquicos (1.146). Además, los juzgados trataron 13 delitos contra la libertad e indemnidad sexual; dos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen; 8 contra los derechos y deberes familiares; 169 de quebrantamientos de penas y 87, de medidas.

Por otra parte, por lo que respecta a las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, la mayoría fueron de naturaleza penal (268), seguidas de las de alejamiento (108) y prohibición de comunicación (101). Únicamente se adoptó la suspensión del régimen de visitas a los hijos en dos casos, y no se decidió suspender la patria potestad ni la guarda y custodia en ningún caso.

Baleares es la comunidad con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres: 115,8, muy por encima de la tasa nacional, de 74.