Aforo completo en Ebusus para ver a Fonsi Nieto en "Unas Hierbas con..."

Fonsi Nieto, expiloto de motociclismo, dj y actual Rider Performance Director de Pramac Racing, será el primer invitado de la temporada 2026 del espacio de entrevistas de Ebusus Sociedad Cultural “Unas Hierbas con…”, dirigido y conducido por la periodista Montse Monsalve. El encuentro se celebrará este miércoles 1 de abril a las 20 horas en la sede de esta entidad en Vara de Rey y ya tiene el aforo completo. La cita se retransmitirá en directo a través de la plataforma ibicenca ADmefy.

Durante la entrevista, Nieto repasará, según la organización, una trayectoria “intensa y singular”, marcada por la exigencia del motociclismo de élite y por su posterior continuidad profesional en la alta competición internacional. La conversación recorrerá sus años como una de las figuras más reconocidas del motor español, su faceta musical como DJ y su relación con Ibiza, isla en la que tiene casa desde hace años y a la que, según la nota, permanece “profundamente vinculado”.

Palmarés

Alfonso González Nieto, conocido como Fonsi Nieto, fue una de las figuras más destacadas del motociclismo español en las categorías de 125cc, 250cc y Superbikes. En su palmarés figuran el Campeonato de España Júnior de 125cc en 1995, el Campeonato de España de 125cc en 1996 y 1998, y el Campeonato de España de 250cc en 1999 y 2000. Su mejor temporada en el Mundial llegó en 2002, cuando consiguió cuatro victorias y se proclamó subcampeón del mundo de 250cc, en lo que la nota define como uno de los grandes hitos de su carrera deportiva.

Tras competir también en el Campeonato del Mundo de Superbikes y debutar en MotoGP como piloto sustituto en 2007, Nieto ha seguido vinculado al universo de las dos ruedas desde una vertiente técnica y estratégica. En la actualidad forma parte de Pramac Racing como Rider Performance Director, una responsabilidad centrada en el acompañamiento de los pilotos y en la optimización de su rendimiento dentro de la máxima competición, estructura con la que conquistó el año pasado el campeonato del mundo de MotoGP con Jorge Martín.

Sobrino de Ángel Nieto, a quien la nota describe como una figura “especialmente querida en Ibiza”, Fonsi Nieto representa, según la organización, la continuidad de una de las sagas más emblemáticas del deporte nacional. A esa herencia deportiva se suma una trayectoria paralela en la música electrónica, ámbito en el que ha desarrollado una sólida presencia como DJ y en el que, según el comunicado, se consagró en julio de 2025 al pinchar en el escenario House of Fortune by JBL de Tomorrowland con una sesión techno-house.

Vinculos con Ibiza

La organización señala que este encuentro permitirá adentrarse en los momentos decisivos de su carrera y en su presente profesional, además de descubrir una faceta más cercana y menos conocida de un invitado con fuerte arraigo en la isla, en una conversación con la que se inaugura la nueva temporada de “Unas hierbas con…”.

“Unas Hierbas con...” acoge desde 2019 diferentes encuentros con personajes relevantes de la sociedad española y vinculados a la isla, con el objetivo de seguir conociendo en profundidad perfiles del mundo de la cultura, la filosofía, la sociedad o la música, con un marcado sello ibicenco, según Ebusus Sociedad Cultural.

Este espacio de entrevistas en profundidad cuenta con el apoyo de Familia Marí Mayans, ADmefy y CBbC Ebusus Restaurant. Además, tiene continuidad en el panorama literario con tres obras escritas por Montse Monsalve y editadas por Arán Ediciones, que incluyen los códigos QR de estos encuentros y que inician esta temporada con esta primera entrevista a Fonsi Nieto.