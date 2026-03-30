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Vuelve el frío a Ibiza con alerta amarilla por oleaje

La Aemet prevé olas que podrían alcanzar los tres metros de altura en Ibiza y Formentera, instando a extremar la precaución ante las condiciones meteorológicas adversas

Temporal en es Codolar.

Temporal en es Codolar. / Toni Escobar

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Ibiza y Formentera afronta este lunes una jornada marcada por el frío y rachas de viento, con una alerta amarilla por fenómenos costeros activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según los datos registrados a primera hora de esta mañana, la temperatura más baja se ha dado en Sant Antoni, con 7 grados. En Ibiza se han alcanzado los 9 grados, mientras que en el aeropuerto de Ibiza y en Sant Joan los termómetros han marcado 10 grados. En Formentera, la temperatura registrada ha sido de 12 grados.

Además, la Aemet mantiene avisos por fenómenos costeros para hoy y mañana en las Pitiusas. En el caso de este lunes, el aviso amarillo estará activo entre las 6 y las 11.59 horas.

La previsión apunta a viento del nordeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con fuerza 7, así como olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura en las Pitiusas.

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Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en el litoral y en las actividades náuticas, especialmente durante las horas en las que permanezca activo el aviso.

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