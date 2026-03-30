El Consell de Ibiza y el sector privado buscan soluciones para la falta de vivienda a medio y largo plazo

La vivienda es una de las principales preocupaciónes compartidas por el Consell de Ibiza y los agentes sociales y económicos de la isla. "El tema de la vivienda es un tema recurrente que tratamos en todas las mesas de diálogo, nos preocupa la situación que vive Ibiza", asegura Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, tras la mesa de diálogo social celebrada por la institución, las principales patronales de la isla y sindicatos este lunes. "Siempre nos planteamos la lucha contra los asentamientos, ya desde la primera mesa", mantiene Marí, como uno de los frentes en los que trabajan desde las administraciones en este ámbito.

"Partimos de la base que los trabajadores que tienen un contrato de trabajo deben tener unas condiciones de vida dignas y en ningún caso deben vivir en un asentamiento o en espacios donde convive mucha gente", explica el presidente del Consell: "Hay que hacer los máximos esfuerzos por parte de todos para que esto no vaya a más y que llegue el día en el que se elimine esta manera de vivir".

Las medidas a medio y largo plazo

"Hay trabajo, pero falta vivienda, hay que hacer esfuerzos por parte de la administración y también por parte del sector privado para que se construya más vivienda", considera Marí: "Hemos hablado de poner en marcha proyectos estratégicos residenciales, zonas urbanizables y áreas de transición para que se pueda construir vivienda a precios asequibles, que los trabajadores y los residentes puedan acceder a esta vivienda". Estas viviendas estarían pensadas para gente que "lleva residiendo más de cinco años" en la isla. El presidente explicó las medidas impulsadas por el Govern balear para facilitar el acceso a la vivienda, como la nueva ley de proyectos residenciales estratégicos o el impulso a la construcción de vivienda de protección oficial, con cerca de 388 viviendas previstas en Ibiza.

El vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, también en la reunión, ha anunciado que el Consell ha encargado un estudio para determinar el número de viviendas vacías en la isla y dónde están, dado que actualmente no se dispone de este dato. El objetivo es, a partir de ahí, "impulsar políticas que permitan movilizar estas viviendas hacia el mercado residencial y contribuir así a aliviar la situación actual", precisa el Consell.

La otra cuestión que trataron en la mesa es "la posibilidad de que a través del PIAT (Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos), que ya está en fase avanzada de redacción, se pueda llevar a cabo vivienda dotacional, residencias para trabajadores temporeros, escuelas turísticas...", explica Marí: "Estos trabajadores que están seis meses o incluso menos trabajando en la isla, que puedan tener acceso a una vivienda digna". Además, destaca que "se podría hacer en solares que tienen calificación turística y que, dado que hoy en día no hay incremento previsto de plazas turísticas, se pueda dar una salida a estos solares y que sirvan para residencias de trabajadores temporeros".

"Hemos hablado de la lucha contra el intrusismo del alquiler ilegal", señala por su parte Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef (Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera), que aplaude las medidas que se están tomando para sancionar a las viviendas que se destinan a uso turístico ilegalmente.

Dónde quedarían las medidas a corto plazo

"Todos sabemos que estas medidas no son a corto plazo, sino que necesitamos un plan para que se materialicen, pero si no se empieza no se llegará nunca", considera Marí en torno a la problemática de la vivienda. "En julio sabremos cuantos proyectos estratégicos se presentarán y tendremos ya la posibilidad de tener un primer avance y saber cuántas viviendas se harán dentro de Ibiza". Hay "mucho trabajo por delante", pero asegura que lo que quieren es "que se empiecen a notar los efectos de estos cambios legales para revertir esta situación tan precaria que hay en el mercado".

"No hay soluciones mágicas a corto plazo, pero hay otras que ya se están tratando", insiste Marí sobre este asunto: "Hay viviendas que se han denunciado como turísticas ilegales y que para reducir en un 80% su sanción, se han acogido al programa de Alquiler Seguro". Insiste además en las medidas a corto plazo que pueden adoptar las empresas "dando vivienda a sus trabajadores".

Rojo explica que de los empresarios de la Pimeef que han respondido a la última encuesta de actividad, "cerca de un 35% ofrecían vivienda a sus trabajadores". "Quiero seguir animando a mis compañeros a que ayuden, si tienen posibilidad, a los empleados a buscar vivienda", agrega, y pone en relieve que "nadie va a hacer dinero con el alquiler de la vivienda, pero sí que se puede amortiguar, impedir que nuestros empleados se desengañen y se les estafe con unos precios totalmente fuera del mercado y, sobre todo, sin ningún tipo de contrato de ninguna legalidad".

José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares), sostiene que "no hay que perder de vista que esto es una carrera de fondo, la falta de vivienda no se solucionará de un día para otro". Además, pone sobre la mesa el "antes y después" que ha supuesto la lucha contra el intrusismo y que estas viviendas se hayan trasladado "hacia el mercado normal". Como representante empresarial, constata que "ofrecer vivienda para los trabajadores está bastante extendido".

¿Congelar alquileres? ¿Lucha contra el subarrendamiento?

Preguntado por la posibilidad de congelar los alquileres que vencen este año (tal y como prevé un decreto aprobado por el Gobierno central, en el marco de las medidas ante la crisis bélica), Marí considera que el precio del alquiler "no es una cuestión que nosotros podamos decidir como institución de ámbito insular". Añade que, además, "hay opiniones contradictorias, sitios donde se ha probado y que no ha funcionado, por lo cual, lo que buscamos es que haya más oferta". De esta forma, cree que "si hay más oferta, sin ninguna duda el precio bajará, el problema es cuando no hay oferta, que los precios siempre se tensionan al alza".

Preguntado por el subarrendamiento y la lucha contra la especulación en este ámbito, Marí contesta que "es una cuestión que también preocupa, que haya mucha gente viviendo dentro de un piso y que es menos visible que un asentamiento". En este sentido, para acabar con ello cree que se debe hacer trabajo "desde las instituciones locales, a través del padrón municipal, para saber cuánta gente hay en un piso y estamos en contacto con los ayuntamientos para evitar que haya una cantidad de gente que no puedan vivir en condiciones de vida que se merece un trabajador".

"Con medidas de más seguridad jurídica se facilitará que todos esos empresarios que han tenido malas experiencias y que no quieren volver a alquilar su vivienda se animen a ello, sea con la garantía de los empresarios o de programas como Alquiler Seguro", insiste Marí.