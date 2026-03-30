De la pensión de manutención de un padre a su hijo, al intento de secuestro: las diez noticias más leídas del mes en Ibiza

La noticia sobre la decisión judicial que corrige a un padre con un importante patrimonio en Ibiza y que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo fue la noticia más vista este mes en Diario de Ibiza. La información de tribunales, los sucesos y las noticias de servicio han centrado buena parte del interés de los lectores en marzo, según el ránking de los artículos más leídos.

En los primeros puestos también aparece ‘La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas’, prueba del gran interés que despiertan siempre las informaciones sobre esta cita imperdible del calendario festivo y cultural de la isla. Destaca también la entrevista a Marlène Mourreau, en la que la actriz y vedette lanza una dura crítica al cine español.

Los sucesos ocupan además un lugar destacado en esta lista mensual. Entre los contenidos más leídos se encuentra la noticia sobre la muerte de un trabajador autónomo en Ibiza tras caer desde al menos doce metros mientras podaba un árbol. También ha despertado interés la información sobre la sanción de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne.

Parador de Ibiza. / VICENT MARÍ

Junto a estos asuntos, los lectores han seguido de cerca contenidos de servicio y temas de impacto social. También figuran entre los diez primeros la detención de un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio, los precios de la cafetería del nuevo Parador de Ibiza, la denuncia de siete fontaneros que llevaban meses sin cobrar, la reconversión de hostales en residencias para trabajadores y la alusión de Iker Jiménez a un crimen ocurrido en Ibiza en su programa de televisión.

Las diez noticias más leídas del mes: