Resumen de marzo
De la pensión de manutención de un padre a su hijo, al intento de secuestro: las diez noticias más leídas del mes en Ibiza
La información de tribunales, los sucesos y las noticias de servicio han centrado buena parte del interés de los lectores en marzo, según el ránking de los artículos más leídos
La noticia sobre la decisión judicial que corrige a un padre con un importante patrimonio en Ibiza y que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo fue la noticia más vista este mes en Diario de Ibiza. La información de tribunales, los sucesos y las noticias de servicio han centrado buena parte del interés de los lectores en marzo, según el ránking de los artículos más leídos.
En los primeros puestos también aparece ‘La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas’, prueba del gran interés que despiertan siempre las informaciones sobre esta cita imperdible del calendario festivo y cultural de la isla. Destaca también la entrevista a Marlène Mourreau, en la que la actriz y vedette lanza una dura crítica al cine español.
Los sucesos ocupan además un lugar destacado en esta lista mensual. Entre los contenidos más leídos se encuentra la noticia sobre la muerte de un trabajador autónomo en Ibiza tras caer desde al menos doce metros mientras podaba un árbol. También ha despertado interés la información sobre la sanción de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne.
Junto a estos asuntos, los lectores han seguido de cerca contenidos de servicio y temas de impacto social. También figuran entre los diez primeros la detención de un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio, los precios de la cafetería del nuevo Parador de Ibiza, la denuncia de siete fontaneros que llevaban meses sin cobrar, la reconversión de hostales en residencias para trabajadores y la alusión de Iker Jiménez a un crimen ocurrido en Ibiza en su programa de televisión.
Las diez noticias más leídas del mes:
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Marlène Mourreau, en Ibiza: “El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos”
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: “¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?”
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: "Es mejor no preguntar"
- Un empresario dice que va a 'acabar con el problema de aparcamiento en Ibiza': así quiere hacerlo
- Formentera sanciona con 150.000 euros a un restaurante por operar como discoteca sin licencia
- Fallece en Ibiza el arqueólogo Josep Maria López Garí, apasionado del mundo púnico y fenicio
- Los hombres que encontraron el cadáver en aguas de Ibiza: 'Creemos que era un buceador por el chaleco, el neopreno y los cuchillos
- Es Broll de Ibiza volverá a abastecer todo el verano a los regantes de Buscastell
- Violencia en el fútbol base: la Policía Local de Ibiza interviene tras un nuevo altercado en la grada
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- Más agua en es Broll de Ibiza siempre significa «más trabajo»