Ibiza pone el foco en el intrusismo y el conflicto en Oriente Medio para la próxima temporada turística

El intrusismo y los efectos de la guerra de Oriente Medio sobre la temporada turística en Ibiza han centrado la Mesa de Diálogo Social celebrada este lunes en el Consell de Ibiza, así como la emergencia habitacional que sufre la isla. A la reunión han asistido el presidente del Consell, Vicent Marí; Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el intrusismo; Enrique Gómez, director insular de Lucha contra el intrusismo; Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef); José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB); Pedro Campillo, secretario general de UGT de las Pitiusas, y Consuelo López, secretaria general de CCOO de Ibiza y Formentera.

En esta mesa de diálogo se ha abordado la próxima temporada turística. Marí ha explicado que el Consell está monitorizando de manera "constante" el comportamiento del mercado "a través del Sistema de Inteligencia Turística (SIT), con especial atención a los posibles efectos que el conflicto en Oriente Medio puede tener sobre las reservas y los precios". Además, señala que Ibiza "sigue siendo un destino muy demandado, con un incremento del interés en las búsquedas de vuelos y alojamientos", pero advierte de que "aún es pronto" para determinar si dicho interés se traducirá "en reservas efectivas".

Mariano Juan ha hecho balance de las principales actuaciones impulsadas desde su departamento en materia de intrusismo y ha destacado la eliminación de más de 18.000 plazas que se comercializaban de forma ilegal gracias a los acuerdos con plataformas como Airbnb o Booking, explica el Consell. Asimismo, "se ha puesto en valor la aplicación de medidas cautelares con el precinto de viviendas turísticas ilegales, así como el incremento de las sanciones por alquiler ilegal". Según ha señalado en la reunión, estas acciones "han permitido que el intrusismo esté contenido", mas destaca la necesidad de "seguir vigilantes para evitar que la picaresca siga avanzando".

Responsabilidad empresarial

Sobre si se están pudiendo completar las plantillas de trabajadores de cara a la temporada turística, Alfonso Rojo explica que "se tienen datos de que se están haciendo llamamientos normales", además de añadir: "No creo que vayamos a tener un excesivo problema este año. Con los datos que manejamos se puede prever una temporada similar a la temporada pasada".

Aun así, Rojo explica: "Lo que hemos puesto encima de la mesa y que hemos puesto como deberes para los empresarios y los compañeros de los sindicatos, es tener una comunicación constante en estos momentos complicados, que no haya un aumento de la economía sumergida", y añade que se refiere con economía sumergida a "que un trabajador acabe haciendo horas extras": "Si un trabajador no ha podido acceder a una vivienda digna, ese efecto centrifugadora arrastra todo".