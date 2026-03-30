Soluciones cerámicas y materiales de construcción para obras y reformas en Ibiza

Al afrontar un proyecto de construcción es imprescindible contar con todos aquellos materiales que permitan convertirlo en realidad desde el primer momento hasta la entrega. En Ibiza, Vila Gres es una empresa de confianza que dispone de todo lo que profesionales y particulares necesitan para su obra, ya sea la ejecución de una promoción de vivienda nueva, una reforma integral o una pequeña acción en casa.

El ‘showroom’ de Vila Gres, donde el cliente recibe un trato próximo y profesional. | AIXUT INTERIORISME

Desde su creación en 2003, Vila Gres ha acercado a Ibiza las últimas tendencias en pavimentos y gres. Si bien durante años se focalizaron en ofrecer un servicio impecable a los particulares en la isla, desde hace un tiempo han ampliado esa atención personalizada también a los profesionales del sector, y han diversificado sus productos para atender todas las necesidades de los constructores en Ibiza. Además, ofrecen asesoramiento en refuerzo estructural.

Cocina e interiores de un proyecto de Aixut Interiorisme con revestimientos de Vila Gres. | VILA GRES

Todo lo necesario para afrontar una obra en Ibiza

La gama de productos de Vila Gres abarca todos los materiales de construcción. En su catálogo hay morteros, morteros cola, cementos cola y una variedad de productos específicos para impermeabilizaciones y aislamientos, imprescindibles en muchas reformas y en proyectos de obra nueva en Ibiza.

Además, los profesionales pueden encontrar todo tipo de ladrillos y materiales cerámicos para revestir paredes o pavimentar suelos, un catálogo de duchas y mamparas de baño y una sección de herramientas.

Pavimentos que definen el estilo de un proyecto

Los pavimentos son una de las grandes especialidades de Vila Gres, convertidos en un elemento esencial en la construcción. Los materiales escogidos para pavimentar una superficie no solo definen el acabado visual y la estética de un espacio, sino también su funcionalidad, resistencia y comodidad en su uso diario.

La elección del pavimento condiciona la durabilidad frente al tránsito de personas, la facilidad de limpieza e incluso la seguridad. Ahí es donde entra la profesionalidad del equipo de Vila Gres, que conoce al detalle las características de los materiales que vende y puede ofrecer un asesoramiento exhaustivo. La amplia variedad de diseños, acabados y formatos de los que disponen hace que profesionales y particulares puedan dotar de autenticidad los espacios en los que trabajan en Ibiza.

El aliado para profesionales de la construcción en Ibiza

Para el profesional, el valor de Vila Gres está en concentrar en un mismo punto distintas soluciones para la obra: desde todos los materiales de construcción hasta ferretería técnica y una oferta especializada en cerámica y baño. Además, ofrecen un excelente servicio posventa y capacidad de respuesta ante necesidades de producto más específicas. «Nos diferencia del resto de empresas el trato que ofrecemos a nuestros clientes, dedicándoles el tiempo que necesiten para escoger el material más adecuado en cada caso», apuntan desde Vila Gres.

La variedad de producto es otra de las ventajas de Vila Gres, que en cerámica y baño incluye pavimento y revestimiento cerámico, azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico, gres rústico extruido, piezas especiales y decorativas con formatos desde pequeñas dimensiones hasta planchas de 280x120 centímetros.

Para el particular, esa variedad se traduce en una oportunidad para renovar su vivienda, ya sea de forma integral o por estancias. Cambiar el suelo para actualizar la imagen de la vivienda, redefinir el baño con nuevos revestimientos, duchas y mamparas o rediseñar la cocina desde una estética más contemporánea y funcional.