Esta fiesta vuelve a Amnesia Ibiza para "devolver el foco al clubbing en su forma más pura" en 2026

Metamorfosi regresará este verano a Amnesia Ibiza, el club en el que comenzó su trayectoria, con una residencia todos los martes entre el 30 de junio y el 29 de septiembre, en una de las propuestas de la temporada 2026 en la isla coincidiendo con el 50º aniversario de la sala.

El regreso de Joseph Capriati a Amnesia Ibiza se presenta, según una nota enviada por el club, como “un momento clave” tanto para el legado del club como para la evolución de la cultura clubbing contemporánea. La residencia contará durante el verano con una selección de artistas que darán forma a la identidad sonora de Metamorfosi, con una programación que reunirá a pioneros, iconos globales y una nueva generación de nombres vinculados a la escena.

La propuesta vuelve a Amnesia Ibiza con el objetivo de “devolver el foco al clubbing en su forma más pura”. La organización define la residencia como una apuesta por la autenticidad, la profundidad musical y la conexión en la pista, en un contexto en el que, según expone, la música vuelve a ocupar el centro de la experiencia.

“Este año Metamorfosi vuelve a Amnesia y es un momento muy especial. Volver a un club tan icónico significa muchísimo para mí. Estamos viviendo una época en la que la música y el verdadero clubbing necesitan más atención que nunca, y la isla también lo está pidiendo: espacios donde la música sea lo primero”, afirma Joseph Capriati en la nota.

Amnesia. / Amnesia Ibiza

El artista añade: “Siento una gran responsabilidad y, junto al equipo de Amnesia y Metamorfosi, vamos a darlo todo esta temporada. Lo que hacemos nace del amor por la música y queremos compartirlo con el público”. “Hemos preparado un line-up tanto para la Terraza como para el Club Room que, para los verdaderos amantes de la música, será algo especial”, afirma. “Ambas salas reflejan completamente la visión de Metamorfosi. También estamos poniendo un fuerte foco en la producción para que cada noche sea una experiencia completa”, añade. “Nos vemos en la isla”, concluye Capriati.

Para esta nueva etapa en Amnesia Ibiza, Metamorfosi reunirá nombres de referencia a nivel global junto a algunos de los artistas más destacados del momento, en una programación que, según la organización, refleja “una visión amplia, cuidada y profundamente conectada con la pista”.

Cartel

El cartel incluye a Richie Hawtin, Jamie Jones, Chris Stussy, Seth Troxler, Mau P, Josh Baker, Max Dean, Ben Klock, Maceo Plex, WhoMadeWho, Damian Lazarus, BLOND:ISH, Freddy K, Cloonee, Dubfire, Anfisa Letyago, Traumer, Fatima Hajji y Wade. La residencia también pondrá el foco en una nueva generación de artistas que está definiendo el sonido actual del techno underground, entre ellos Yanamaste, Alarico, Serafina, Adiel y Quest, nombres que, según la nota, el proyecto ha impulsado activamente en una etapa clave de su evolución.

Cada noche estará planteada como un recorrido diferente entre la Terraza y el Club Room, dos espacios que permitirán explorar energías contrastantes y narrativas sonoras complementarias. El line-up completo, fecha por fecha, puede consultarse en amnesia.es.