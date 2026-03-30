Rotary Club Ibiza recauda 2.500 euros contra la polio en una iniciativa solidaria sobre ruedas

Ibiza volvió a mostrar su lado más solidario con la entrega simbólica de 2.500 euros destinados a la lucha mundial contra la polio, una cantidad recaudada gracias a la Vuelta solidaria Ibiza contra la Polio impulsada por el Rotary Club de Ibiza y el Pitius Team Motoclub Ibiza.

El acto tuvo lugar el sábado 28 de marzo y sirvió para escenificar el cierre de una iniciativa conjunta que comenzó el 9 de noviembre de 2025 con una vuelta en motocicleta alrededor de la isla. La jornada concluyó en Cala Lenya, donde participantes y organizadores compartieron una paella en un ambiente de compañerismo y apoyo a una causa internacional.

La recaudación, de 2.500 euros, se destinará íntegramente al Fondo PolioPlus de Rotary Internacional, sin ninguna deducción, con el objetivo de contribuir a la erradicación definitiva de esta enfermedad. Rotary, a través de PolioPlus, forma parte de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, en la que también participan la Organización Mundial de la Salud, Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates.

Desde el Rotary Club de Ibiza destacaron la importancia de la implicación del Pitius Team Motoclub Ibiza en la preparación y desarrollo del evento, así como su compromiso solidario. La entidad agradeció expresamente la colaboración del motoclub y mostró su voluntad de dar continuidad a futuras acciones conjuntas.

La fotografía del acto reúne a representantes de ambas organizaciones con el cheque simbólico entregado, con Dalt Vila como telón de fondo, en una imagen que resume una iniciativa local con impacto global.