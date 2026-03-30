Solidaridad
Rotary Club Ibiza recauda 2.500 euros contra la polio en una iniciativa solidaria sobre ruedas
La recaudación obtenida en una ruta motera con el Pitius Team Motoclub Ibiza se destinará sin deducciones a la lucha internacional contra la enfermedad
Ibiza volvió a mostrar su lado más solidario con la entrega simbólica de 2.500 euros destinados a la lucha mundial contra la polio, una cantidad recaudada gracias a la Vuelta solidaria Ibiza contra la Polio impulsada por el Rotary Club de Ibiza y el Pitius Team Motoclub Ibiza.
El acto tuvo lugar el sábado 28 de marzo y sirvió para escenificar el cierre de una iniciativa conjunta que comenzó el 9 de noviembre de 2025 con una vuelta en motocicleta alrededor de la isla. La jornada concluyó en Cala Lenya, donde participantes y organizadores compartieron una paella en un ambiente de compañerismo y apoyo a una causa internacional.
La recaudación, de 2.500 euros, se destinará íntegramente al Fondo PolioPlus de Rotary Internacional, sin ninguna deducción, con el objetivo de contribuir a la erradicación definitiva de esta enfermedad. Rotary, a través de PolioPlus, forma parte de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, en la que también participan la Organización Mundial de la Salud, Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Desde el Rotary Club de Ibiza destacaron la importancia de la implicación del Pitius Team Motoclub Ibiza en la preparación y desarrollo del evento, así como su compromiso solidario. La entidad agradeció expresamente la colaboración del motoclub y mostró su voluntad de dar continuidad a futuras acciones conjuntas.
La fotografía del acto reúne a representantes de ambas organizaciones con el cheque simbólico entregado, con Dalt Vila como telón de fondo, en una imagen que resume una iniciativa local con impacto global.
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