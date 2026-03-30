Récord de cobertura en el cribado de cáncer de colon en Baleares

La participación en el programa de cribado poblacional de cáncer de colon en Baleares ha aumentado un 21,2% en 2025 respecto al año anterior, según ha informado la Conselleria de Salud con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Colorrectal, que se celebra este martes.

Este incremento se traduce en 6.517 personas más que se realizaron el test de sangre oculta en heces, una prueba clave para detectar de forma precoz tumores colorrectales y aumentar las posibilidades de curación.

Salud ha valorado de forma positiva tanto el aumento de la participación ciudadana como el crecimiento del número de invitaciones enviadas durante el último año. En 2025, la cobertura de invitación alcanzó el 96% de la población diana, frente al 85% registrado en 2024. Por otro laod, en 2020 las invitaciones apenas llegaban al 6% de la población a la que va dirigido este programa. En 2023, esa cobertura era del 64%, de modo que en solo dos años ha escalado hasta el 96%, 32 puntos más.

Durante 2025 se enviaron 31.177 invitaciones más que en 2024, hasta alcanzar un total de 159.080 usuarios que recibieron la carta para participar en este programa de detección precoz. La

El protocolo para realizarse las pruebas

El cribado de cáncer colorrectal está dirigido a toda la población general de entre 50 y 69 años. Las personas incluidas en el programa reciben una carta para realizarse la prueba de sangre oculta en heces. Si el resultado es negativo, vuelven a ser invitadas a los dos años. En caso de dar positivo, son derivadas a la unidad de diagnóstico del aparato digestivo.

Desde la Conselleria insisten en la importancia de participar en este programa como una de las mejores medidas de prevención frente a este tipo de tumores, uno de los más frecuentes en Baleares tanto en hombres como en mujeres. Además, recomiendan mantener hábitos de vida saludables y reducir el consumo de alcohol y tabaco para disminuir el número de nuevos diagnósticos y fallecimientos.

En la actualidad, la Dirección General de Salud Pública coordina en Baleares tres programas de cribado poblacional para la detección precoz de los cánceres de mama, colon y recto, y cérvix, mediante mamografías, pruebas de sangre oculta en heces y citologías o automuestra de VPH, en función de la edad.

Precisamente, Salud acaba de implantar el nuevo programa de detección precoz del cáncer de cuello uterino mediante citología vaginal y pruebas de detección del virus del papiloma humano. De momento, ya se ha invitado a participar a 10.354 mujeres: 8.354 en Mallorca, 627 en Menorca y 1.373 en Ibiza y Formentera. La previsión es que en 2030 el programa llegue a 378.000 mujeres de entre 25 y 65 años de todas las islas.

Los tumores son actualmente la principal causa de muerte en Baleares, por delante de las enfermedades cardiovasculares. Representan cerca de tres de cada diez fallecimientos en el archipiélago y constituyen uno de los mayores retos de salud pública, tanto por su impacto sanitario como por sus consecuencias sociales y emocionales.

Entre las mujeres, los tumores con mayor mortalidad son los de pulmón, mama y colon, mientras que entre los hombres destacan los de pulmón, colon y próstata. Tabaco, alcohol y obesidad continúan siendo algunos de los factores de riesgo evitables más importantes relacionados con el cáncer.