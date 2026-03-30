El programa Alter atiende este curso a 47 alumnos de Ibiza en riesgo de abandono escolar

Un total de 47 alumnos de Ibiza participan este curso 2025-2026 en el programa de intervención socioeducativa Alter, dirigido a estudiantes de ESO en riesgo de abandono escolar. La cifra supone un aumento de seis jóvenes respecto al curso pasado y confirma el crecimiento de esta iniciativa del Govern balear, que desde su puesta en marcha en 2005 ha atendido a más de 10.000 jóvenes en el conjunto del archipiélago.

En total, el programa cuenta este año con 339 participantes en Baleares, de los que 254 son de Mallorca, 47 de Ibiza, 35 de Menorca y tres de Formentera. En el desarrollo del curso colaboran además 286 empresas y 109 centros educativos.

Alter está orientado a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria con problemas de adaptación y riesgo de exclusión o abandono de los estudios. Su funcionamiento combina la formación académica con una experiencia práctica en entornos laborales. De los cinco días lectivos de la semana, tres se dedican a prácticas en empresas o programas socioformativos externos, uno se desarrolla en el centro educativo y otro se reserva para el acompañamiento con el educador.

El objetivo es evitar el abandono escolar y facilitar que el alumno continúe su itinerario formativo o acceda en mejores condiciones al mercado laboral. Según los datos facilitados por la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, alrededor del 90% de los jóvenes que participan en Alter completan el proceso.

Además, un 30% acaba contratado por la empresa colaboradora, mientras que un 60% continúa su formación a través de una FP básica. La directora general del área, Catalina Isern, destacó el éxito del programa y subrayó que ofrece una salida a jóvenes que, sin este acompañamiento, tendrían muchas dificultades para mantener una escolarización ordinaria.

Desde el Govern han incidido en que, además de mantener el vínculo con la formación reglada, el programa permite reforzar competencias personales y profesionales, favorece la incorporación social, laboral y educativa de los jóvenes y contribuye a mejorar su autoestima y bienestar.