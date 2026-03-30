Los primeros turistas de la temporada en Ibiza: "Aquí que llueva tanto no es normal, ¿no?"

Comienza la Semana Santa en Ibiza y, con ella, llegan los primeros turistas de la temporada a la isla, visitantes que son como agua de mayo para una economía local tan dependiente del sector. Sin embargo, los negocios locales tienen que conformarse, de momento, con el aguacero de marzo, que cae de manera intermitente la mañana de este domingo en Vila.

Como resultado, las calles cercanas al puerto aparecen vacías y las pocas personas que se dejan ver aceleran el paso mientras se agarran a sus paraguas para que no les alcance la lluvia. A primera vista, no parece el mejor momento para encontrar a esos primeros visitantes que disfrutarán de Ibiza durante los próximos meses. Probemos suerte.

Resguardados bajo la cornisa de un edificio delante de un escaparate, están Joaquina González y Francisco Amate, que esperan a que pase el chaparrón. Cuentan que vienen de Cantabria, de la localidad de Laredo y que su estancia de cuatro días en la isla acaba este mismo domingo, por lo que apuran sus últimas horas en Ibiza.

Amate explica que viene de otro municipio con vocación turística: "En verano somos más de 100.000 personas cuando en invierno solo llegamos a 10.000". Por eso explica que están "acostumbrados a los turistas" y que han decidido salir de su tierra a conocer otros lugares solo en los momentos del año menos masificados. "Cuando menos gente hay es cuando te ves con los nativos auténticos y conoces sus costumbres", reflexiona. Lo tienen más fácil para cuadrar agendas, ya que él es pensionista y ella está prejubilada y trabaja dos días a la semana.

González indica que la isla les llamó la atención porque "es muy bonita". Además, ya habían visitado Mallorca y Menorca, que también disfrutaron "mucho". "Había que seguir conociendo islas", bromea. Añade que los lugares de Ibiza que más les han gustado han sido la capital y Formentera, que han visto durante una escapada, aunque también han pasado por Sant Antoni, Santa Eulària y el mercadillo de Las Dalias. "Más o menos la idea que se tiene de la isla", resume ella.

Amate señala que le ha sorprendido del destino turístico que sea "tan verde", aunque agradece que sea "naturaleza todo". A González le han impresionado las aguas cristalinas de las Pitiusas: "Estamos muy acostumbrados a ver el mar, pero siempre te sigue gustando". "Aquí que llueva tanto no es normal, ¿no?", pregunta Amate mientras mira el cielo.

"Tendremos que volver a Ibiza otra vez"

El Portal de ses Taules es otro de los puntos que debe estar sí o sí en la agenda de cualquier visitante a Ibiza. Andrés García, Maria Antònia Martorell y Petra Rodríguez, tres jubilados de Palma que han llegado a la isla con el Imserso, no han faltado a la cita. Sin embargo, tienen que conformarse con mirar la entrada principal a Dalt Vila a través de un cristal en una de las cafeterías cercanas mientras toman unos cafés.

García indica que el grupo ha pasado una semana en la isla y que volverá este lunes a Mallorca. Rodríguez añade que habían reservado este día para recorrer Dalt Vila. Sin embargo, no entrarán por las lluvias, que les podrían hacer resbalar por las empinadas cuestas del recinto amurallado. "Hemos tenido una semana de buen tiempo", se consuela Martorell y señala, con buen humor: "Tendremos que volver a Ibiza otra vez".

Como es de esperar por el comentario, los tres apuntan que han disfrutado de su visita a la isla. Rodríguez indica que no es su primera vez en la mayor de las Pitiusas, pero que esta vez han explorado mejor el territorio: "Hemos visto muchas cosas que no las habíamos visto en otras ocasiones". De hecho, Martorell añade que la primera vez que llegó a Ibiza fue "hace 40 años". "A veces vas a un lugar de joven y vuelves de mayor y te decepciona, pero eso no me pasa aquí", detalla.

También explica que lo que más les ha gustado han sido los pueblos del interior como Santa Gertrudis: "Las playas de Ibiza están muy bien, pero en Mallorca también tenemos y no te llaman tanto la atención". Al igual que los dos entrevistados anteriores, Rodríguez agradece haber viajado antes de los meses de mayor afluencia turística, cosa que conoce de Palma: "Así lo disfrutas más. La temporada alta aquí tiene que ser terrorífica". Martorell recalca que, aunque al grupo le gustan las fiestas, no vienen "al jaleo de la noche de Ibiza".

Dos despedidas de soltero

Quienes sí habían llegado a la isla a buscar un poco de ese tipo de diversión son los franceses Thibaut, Jennifer y Yohann, que esperan junto a la parada de taxis del puerto con sus maletas, ya preparados para volver a su hogar en Normandía. El primero de ellos señala que forman parte de un grupo de 14 amigos que han celebrado una despedida de soltero y una despedida de soltera. Sí, Jennifer y Yohann se van a casar y han venido juntos a la isla para salir de fiesta.

Thibaut indica que ninguno del círculo de amigos había estado antes en Ibiza y que les ha gustado su primera vez en el lugar, aunque no sean los meses más clásicos para el ocio nocturno. Thibaut reconoce que no es "la mejor temporada para fiestas", pero que se ha sentido "muy bien recibido". Jennifer, por su parte, indica que todavía no están abiertos los "restaurantes y los bares" y que sus acompañantes no le habían revelado el destino del viaje, por lo que llegar a la isla ha sido una "sorpresa".

Ella hace referencia al aguacero que cae en la ciudad, que empieza a arreciar: "Cuando piensas en Ibiza es más bien sol. No nos esperábamos esto". "El tiempo es un poco como el de nuestra casa", ríe Thibaut. "¿Entrevistas gente por la calle con este tiempo? Es de locos", bromea Yohann con este redactor mientras el grupo se despide.