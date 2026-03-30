La predicción del tiempo para la Semana Santa en Ibiza, día a día: sol, viento y riesgo de lluvias

Ibiza tendrá una Semana Santa marcada por el tiempo estable, el sol y unas temperaturas suaves durante el día. Sin embargo, las madrugadas serán frías y un breve episodio de mayor inestabilidad entre el miércoles y el jueves.

Lunes Santo

La semana arranca este lunes con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados, aunque la sensación térmica podrá bajar hasta los 6 grados en las horas más frías. El viento alcanzará los 20 kilómetros por hora y rachas de 40, en una jornada sin riesgo de lluvia.

Martes Santo

Para este martes el día será el más cálido de toda la semana, con una máxima de 20 grados y una mínima de 10. Según la predicción de la Aemet, la jornada comenzará despejada, aunque la nubosidad irá en aumento a partir de la tarde y durante la noche. El viento será variable, con predominio del norte y sudeste, y rachas que también podrán alcanzar los 40 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será baja, con un máximo del 20% por la mañana.

Inestabilidad para miércoles Santo

El cambio en el tiempo llegará el miércoles, que será como la jornada más inestable. El cielo estará muy nuboso y podrán registrarse algunas lluvias, especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 50%, lo que podría afectar la procesión de la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco. Además, las temperaturas bajarán ligeramente, con una máxima de 18 grados y una mínima de 8.

Jueves Santo: el día más frío

El cambio de tiempo se dejará notar el jueves también, sobre todo de madrugada, con una probabilidad de lluvia del 45%, aunque el tiempo tenderá a mejorar con el paso de las horas y el cielo irá despejándose hacia el final del día. Será además la mañana más fría de la semana, con una mínima de 6 grados, mientras que la máxima se mantendrá en 18. El viento soplará de componente noroeste y sudoeste, más flojo, en torno a los 15 kilómetros por hora.

Viernes Santo

A partir del viernes regresará un ambiente más propio de una Semana Santa, predominará el sol y las temperaturas seguirán sin grandes cambios, entre 10 y 18 grados. Eso sí, será el día más ventoso de la semana, con viento del norte moderado y rachas de hasta 50 kilómetros por hora, las más intensas del periodo. La probabilidad de lluvia será ya muy escasa, del 10%.

El fin de semana se presenta plenamente favorable para disfrutar al aire libre. El sábado 4 lucirá totalmente despejado y soleado, con temperaturas entre 9 y 19 grados y apenas viento. El domingo 5 continuará el tiempo estable, con cielos soleados, temperaturas de entre 10 y 18 grados y viento flojo en torno a los 15 kilómetros por hora.