Sucesos
Pillado un hombre por pinchar las ruedas de al menos 14 coches en el mirador de es Vedrà en Ibiza
Uno de los vehículos dañados, que disponía de sistema de videograbación, captó al responsable de los hechos
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 54 años como presunto autor de los daños causados en al menos 14 vehículos estacionados en las proximidades del mirador de es Vedrà, en Sant Josep, donde hasta el momento se han recibido denuncias por pinchazos en una o dos ruedas de 14 turismos.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, cuando se requirió la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en la carretera próxima al mirador de es Vedrá al detectarse numerosos vehículos con las ruedas pinchadas, según ha informado en un comunicado el Cuerpo Armado.
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que había alrededor de 20 vehículos afectados, la mayoría con ruedas pinchadas, por lo que iniciaron las gestiones para localizar y detener al autor de los daños.
Sistema de videograbación
Durante la investigación, los guardias civiles tuvieron conocimiento de que uno de los vehículos dañados disponía de sistema de videograbación. Tras visionar las imágenes, observaron a un hombre que, con un objeto punzante en las manos, realizaba los pinchazos.
Además, los agentes se entrevistaron con otras personas, que facilitaron datos y características de la persona autora de los hechos.
Con toda la información recabada, la Guardia Civil localizó a última hora de esa misma tarde al sospechoso, que reside en una caravana en una zona próxima al lugar de los hechos. Una vez comprobaron que se trataba del individuo que buscaban, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños.
Hasta el momento se han recibido 14 denuncias, aunque no se descarta que esa cifra aumente, ya que son más los vehículos afectados.
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