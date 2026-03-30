Oportunidad en Ibiza: casa histórica en Dalt Vila por 590.000 euros

Una casa histórica situada en pleno corazón de Dalt Vila, en Ibiza, ha salido a la venta en el portal inmobiliario Tucasa.com por 590.000 euros, después de una rebaja respecto a su precio anterior de 640.000 euros. La vivienda, de 110 metros cuadrados construidos, se ofrece a 5.364 euros por metro cuadrado.

La propiedad está ubicada en la calle de la Conquista, dentro del recinto amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La casa, construida en 1880, se presenta como una vivienda con valor histórico y con el encanto de la Ibiza más tradicional, rodeada de algunos de los enclaves más emblemáticos del casco antiguo.

El inmueble se encuentra junto a antiguos palacios y muy cerca del Convento de Dalt Vila y del Ayuntamiento de Ibiza, en una de las zonas más exclusivas y pintorescas de la ciudad histórica. La vivienda se distribuye en dos plantas más una terraza-ático con vistas al puerto de Ibiza y al casco antiguo.

Terraza. / Tucasa.com

Dos dormitorios

En el interior, la casa dispone de dos dormitorios, un baño completo, salón-comedor, sala de estar y entrada privada directa desde la calle. El anuncio destaca además su carácter luminoso y su esencia mediterránea tradicional, con espacios llenos de personalidad.

Uno de los principales atractivos de la vivienda es su azotea, descrita como un espacio íntimo y tranquilo con vistas abiertas al mar y a la ciudad. Según la publicación, se trata de un rincón ideal para contemplar el atardecer o disfrutar de cenas al aire libre en un entorno histórico singular.

Dormitorio. / Tucasa.com

El anuncio subraya que la propiedad combina autenticidad, privacidad y cercanía al centro de Ibiza, con restaurantes, galerías de arte y boutiques a pocos minutos a pie. Por ello, se presenta como una oportunidad tanto para quienes buscan una residencia privada con encanto como para quienes quieran invertir en una de las zonas más emblemáticas de la isla.