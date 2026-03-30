Un "dique de contención" para evitar que la cesta de la compra se dispare en Ibiza por la guerra

"Hemos tratado cuestiones como las ayudas y los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio", indica Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, tras la Mesa de Diálogo Social, con Pimeef, CAEB, CCOO y UGT. "Aparte de la batería de ayudas del Gobierno, el Govern balear también anunció el viernes un decreto ley para paliar los efectos de la guerra, de los cuales destacan 75 millones de euros en diferentes líneas de liquidez y financiamiento de empresas y autónomos", asegura Marí. Además, destaca los "36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores más afectados, especialmente el primario, el transporte y comercio, la industria y la construcción".

Marí señala que el Consell complementará estas ayudas en los ámbitos en los que tiene competencias directas, con medidas específicas para los sectores primario, ganadero y pesquero, tal y como se hizo con la guerra de Ucrania, cuando se dieron "ayudas directas a las cofradías de pescadores y líneas de apoyo para la compra de piensos y fertilizantes", explic. Estas medidas, junto con las anunciadas por el Gobierno, "deben servir como dique de contención ante un posible aumento de los precios, con el objetivo de evitar que se traslade a la ciudadanía de Ibiza el encarecimiento de la cesta de la compra y un aumento del IPC".

¿Sacarán los remanentes?

"Una cosa muy importante y que hemos valorado también, es hacer una simplificación de los trámites administrativos para que todos estos paquetes de ayudas que se pondrán en marcha, tengan efecto y lleguen rápido a las empresas", explica Marí: "Todas las ayudas que podemos hacer para minimizar este impacto son más que necesarias y todas las administraciones debemos remar en la misma dirección, la Mesa de Diálogo trata esta voluntad de concretar las bases que se pondrán encima de la mesa para repartir estas ayudas".

"Por otro lado, también se ha reivindicado que, dada la situación, los ayuntamientos y el Consell podamos usar nuestros remanentes para que estas ayudas puedan ser más amplias y que se eliminasen las reglas fiscales sería una forma de facilitar que pudiéramos aportar más fondos a estas ayudas", considera Marí: "Es algo que tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales desde las diferentes mesas, allí donde participen, deberían hacer llegar esta reivindicación al Gobierno".

Agilizar la burocracia

"Hay que intentar agilizar todos los procedimientos administrativos para que las ayudas lleguen en tiempo", considera José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) y economista presente en la rueda de prensa: "Nosotros lo vemos como algo esencial para que realmente tengan un sentido todas estas ayudas". "La clave de todas estas medidas se resume en atemperar el efecto sobre las cuotas de explotación de las empresas", cree Roselló. El vicepresidente de CAEB insiste en que "se está monitorizando permanentemente la situación, una situación muy volátil y las medidas que se están adoptando lo hacen mediante una vía gradualista".

"Las ayudas ya están repercutiendo", considera Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef (Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera), "el precio de la cesta de la compra no va a aumentar un 40% de la noche a la mañana, sin embargo, hace 15 días que los costes para las empresas ya han aumentado. El coste del combustible, mediante las ayudas de la semana pasada, se puede aminorar". Sin embargo, contrapone que los más afectados, "el sector del transporte profesional", siguen sin tener las ayudas necesarias: "[El sector del transporte profesional] ha tenido que asumir una subida de combustible de entre 60 y 70 céntimos por litro en 15 días, además de los costes de los fletes marítimos".