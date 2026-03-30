Llama la atención: El hallazgo de un cadáver, aparentemente no de un migrante, flotando en aguas de una cala de Ibiza.
El hallazgo de un cadáver flotando en el mar este sábado en aguas de Cala Mestella. Un cuerpo que, según indican el padre y el hijo que lo encontraron, no se trataría de un migrante, que fue lo primero que pensaron, sino de un buceador, conclusión a la que llegaron por el tipo de chaleco que llevaba así como por el neopreno y el juego de cuchillos.
Que este verano haya agua para todos los regantes de Buscastell, según explicaron durante la jornada de limpieza de este enclave, en la que participaron los cerca de medio centenar de propietarios vinculados a este sistema tradicional de regadío. Gracias a las abundantes lluvias de este invierno el agua llegará, incluso, a fincas en las que en otros años en mayo ya no tenían.
Las diferencias de opinión sobre la limitación de entrada de vehículos en Ibiza entre la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Fenebal) y la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos (Aevab). La primera defiende que apenas suponen un 10% de los vehículos que circulan por la isla mientras que la segunda acusa a las empresas grandes o de fuera de traer «los coches que les daba la gana».
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