Llama la atención: El hallazgo de un cadáver, aparentemente no de un migrante, flotando en aguas de una cala de Ibiza.

El hallazgo de un cadáver flotando en el mar este sábado en aguas de Cala Mestella. Un cuerpo que, según indican el padre y el hijo que lo encontraron, no se trataría de un migrante, que fue lo primero que pensaron, sino de un buceador, conclusión a la que llegaron por el tipo de chaleco que llevaba así como por el neopreno y el juego de cuchillos.

Llama la atención

Que este verano haya agua para todos los regantes de Buscastell, según explicaron durante la jornada de limpieza de este enclave, en la que participaron los cerca de medio centenar de propietarios vinculados a este sistema tradicional de regadío. Gracias a las abundantes lluvias de este invierno el agua llegará, incluso, a fincas en las que en otros años en mayo ya no tenían.

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