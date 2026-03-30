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Investigan si el cadáver hallado en el mar en Santa Eulària corresponde a un migrante naufragado

El cuerpo, localizado a 300 metros de Cala Llenya, presenta rasgos africanos y llevaba un chaleco salvavidas naranja

Aparece un cuerpo en Cala Mestella

Aparece un cuerpo en Cala Mestella / Pablo Seidel

Alejandra Larrazábal

Europa press

Ibiza

La Guardia Civil investiga la identidad del cadáver hallado flotando en el mar cerca de la costa de Santa Eulària y no descarta que pueda tratarse de un migrante que naufragó cuando intentaba llegar a Baleares en patera, aunque no se descartan otras hipótesis.

El cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado por un ciudadano que navegaba por una zona situada a unos 300 metros de la costa, en las proximidades de Cala Llenya.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que rescataron el cadáver y lo trasladaron al puerto de Ibiza.

Según han señalado fuentes de la Guardia Civil, los investigadores están pendientes de los resultados de la autopsia, que podrían ayudar a determinar la identidad del fallecido y aclarar las circunstancias de la muerte.

Entre las hipótesis que maneja la investigación figura la posibilidad de que el hombre hubiera naufragado mientras trataba de alcanzar el archipiélago en una embarcación precaria.

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El cadáver corresponde a un varón con rasgos africanos, que vestía ropa deportiva y llevaba puesto un chaleco salvavidas de color naranja.

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