La Guardia Civil descarta que el cadáver hallado en Ibiza sea de un buceador y apunta a un migrante

La Guardia Civil ha descartado que el cadáver hallado el sábado flotando frente a las costas de Ibiza sea de un buceador, ya que no llevaba neopreno ni ningún otro elemento usado para esa práctica deportiva, según han asegurado este lunes desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Baleares, lo que prácticamente da por hecho que se trata del cadáver de un migrante procedente del naufragio de alguna patera.

El instituto armado ha señalado que el cuerpo sin vida localizado a unos 300 metros en la costa de Cala Llenya es un varón de rasgos africanos, que llevaba ropa deportiva y un chaleco salvavidas de color naranja.

Según un portavoz, la información inicial propiciada por las personas que hallaron el cuerpo, sobre el neopreno, podría deberse a que lleva vestimenta larga.

Un joven encontró el cuerpo el sábado por la mañana flotando entre Cala Mastella y Cala Llenya, en el municipio de Santa Eulària.

El hallazgo se produjo a las 9.35 horas cuando el joven salió a probar un embarcación, divisó un chaleco salvavidas flotando en el mar y, al acercarse, descubrió que se trataba de un cadáver.

Por la nueva información aportada por la Guardia Civil, el cuerpo sin vida podría ser el de un migrante que trataba de llegar a las costas de Baleares. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.