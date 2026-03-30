'Un Mar de Posibilidades' busca voluntarios y participantes en Ibiza para su próxima edición

El programa social del Club Náutico Ibiza 'Un Mar de Posibilidades' acaba de abrir el plazo de inscripción para su vigesimosegunda edición. Según informa en un comunicado la propia organización, esta iniciativa inclusiva se desarrollará entre mayo y octubre próximos y se prevé atender a más de 300 personas con necesidades asistenciales, diversidad funcional o en riesgo de exclusión social.

Esta propuesta, recuerda, está dirigida a usuarios procedentes de centros de día, talleres ocupacionales, residencias y asociaciones que trabajan con personas con afecciones sensoriales, motoras, cognitivas o intelectuales. Además, se mantiene el programa 'Gent Gran', enfocado en personas mayores que viven solas o en situación de aislamiento, quienes podrán acceder a través de los servicios sociales municipales o mediante la web oficial.

Diez plazas para voluntarios

Uno de los pilares fundamentales de 'Un Mar de Posibilidades' es su equipo humano. Por ello, esta edición pone un especial énfasis en el programa de voluntariado, ofreciendo diez plazas para la formación de nuevos voluntarios. Desde la organización se resalta que "se trata de una oportunidad única para formar parte de una experiencia transformadora, adquirir formación específica y participar activamente en actividades de talasoterapia, fisioterapia y dinámicas deportivas, lúdicas y náuticas". Además, el programa contempla la incorporación de personal educativo y sociosanitario, "reforzando así su compromiso con la calidad y la atención especializada".

Una de las actividades de 'Un Mar de Posibilidades'. / Club Náutico Ibiza

Las personas interesadas, tanto en participar como usuarios, de forma individual o colectiva, como en formar parte del equipo de voluntariado, ya pueden inscribirse a través de la página web unmardeposibilidades.es. También podrán hacerlo presencialmente durante el acto de presentación oficial, que tendrá lugar el próximo 30 de abril a las 17 horas en el Centro Cultural de Jesús. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como Marina Ibiza, la Fundación Abel Matutes, Valoriza M.A. y la Fundación 'la Caixa', así como con la colaboración de todos los municipios de la isla y el Consell de Ibiza.