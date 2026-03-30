Ibiza reivindica el universo mediterráneo en la fotografía de Toni Catany

La sala de exposiciones del Centro de Cultura Can Jeroni acogerá desde este miércoles, 1 de abril, a las 19.30 horas, la exposición ‘La meva Mediterrània. El Viatge’, una de las propuestas más destacadas de la segunda edición del certamen Sant Josep és Foto. La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Toni Catany, podrá visitarse hasta el próximo 3 de mayo.

La exposición reúne imágenes del fotógrafo mallorquín Toni Catany (Llucmajor, 1942 - Barcelona, 2013), considerado una de las figuras más singulares y reconocidas de la fotografía contemporánea española. La serie presentada en Sant Josep forma parte de uno de los trabajos más emblemáticos del autor y ofrece una mirada personal sobre el Mediterráneo a través de un recorrido visual por enclaves como Alejandría, Nápoles, Tetuán, Djerba, Venecia, Llucmajor e Ibiza.

Viaje a Ibiza 1967 / Toni Catany

Uno de los grandes atractivos de la muestra es precisamente la presencia de una colección de instantáneas captadas en la isla durante el verano de 1967, cuando Catany viajó a Ibiza acompañado por el escritor Baltasar Porcel. Aquellas fotografías, de marcado carácter costumbrista, inmortalizaron escenas y rostros de Sant Miquel de Balanzat, según destaca la historiadora Fanny Tur, que asistirá a la inauguración.

Viaje a Ibiza 1967 / Tony Catany

Un recorrido del meditarranéo con gran riqueza visual

‘La meva Mediterrània’ se presentó por primera vez en 1991 en el Casal Solleric de Palma, tras un proceso de selección en el que Catany y su amigo Antoni Garau escogieron 90 imágenes entre unas 1.500 piezas realizadas en distintos formatos y técnicas. El resultado fue una obra de gran riqueza visual, en la que conviven negativos, diapositivas, calotipos, copias en blanco y negro, baritadas, virados al selenio, imágenes coloreadas a mano y cibachroms.

Tras su estreno en Palma, la muestra inició un recorrido por espacios como el Palau Robert de Barcelona, el Ateneo Mercantil de Valencia, el Fotofest de Houston, además de otras sedes en Bastia, Terrassa, Carolina del Norte y Cantabria. El trabajo dio también lugar a un libro homónimo que fue premiado en los Rencontres Internationales de la Photographie de Arles y reconocido por la Generalitat de Catalunya como mejor libro ilustrado del año.

En palabras del propio Catany, su intención era “ofrecer una versión personal de un espacio geográfico y cultural, complejo y apasionante”, tomando las Baleares como centro emocional y visual de ese universo mediterráneo. Por su parte, Antoni Garau subraya que las imágenes de esta exposición apelan a una identidad compartida, en la que “nunca una persona del Mediterráneo puede sentirse extranjera”.

Viaje a Ibiza 1967 / Toni Catany

La programación de Sant Josep és Foto 2026, que se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo, gira en torno a tres grandes ejes: el Mediterráneo, lo humano y la experiencia de lo cotidiano. Además de la exposición de Can Jeroni, el festival incluye otras muestras en el Auditori Caló de s’Oli y en Can Curt, así como un congreso de fotografía del 16 al 19 de abril, presentaciones de fotolibros, proyecciones documentales y una nueva edición de la maratón fotográfica.

Entre los nombres confirmados para el congreso figuran Isabel Muñoz, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa.