Ibiza reclama soluciones de vivienda para dejar de ser "un destino de castigo" para la Guardia Civil

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el secretario general provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Baleares, Luis Fernández del Blanco, han mantenido una reunión para analizar la situación de la Guardia Civil en la isla, con especial atención al problema de la vivienda, señalado por ambas partes como uno de los principales obstáculos para cubrir y estabilizar las plantillas.

Durante el encuentro, Fernández del Blanco expuso las dificultades a las que se enfrenta el cuerpo, sobre todo en los meses centrales de la temporada turística, cuando la falta de efectivos repercute tanto en la capacidad de respuesta ante incidentes como en la prevención de situaciones de riesgo. También se refirió a la situación de la Agrupación de Tráfico, con recursos humanos y materiales insuficientes para atender el volumen de desplazamientos, accidentes y controles, así como al impacto de la llegada masiva de pateras, que definió como un "nuevo desafío operativo y humanitario".

En ese contexto, la AUGC insistió en la necesidad de fidelizar a los agentes destinados en Ibiza y evitar que la isla sea percibida como un “destino de castigo”, una situación que vincula directamente al elevado coste de vida y, sobre todo, a las dificultades de acceso a la vivienda. Según trasladó la asociación, muchos guardias civiles rechazan venir a Ibiza o permanecer en ella porque consideran inviable residir en la isla en las condiciones actuales.

La AUGC reclamó que Ibiza sea declarada Zona de Especial Singularidad para los miembros de la Guardia Civil, con mejoras retributivas, en dietas y otras compensaciones

Por su parte, Marí recordó que en los últimos años ha reclamado de forma reiterada al Estado un refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil, especialmente durante el verano, cuando aumenta la presión demográfica y turística. El presidente del Consell advirtió de que la falta de efectivos constituye “un problema estructural que afecta a la seguridad y a la capacidad de respuesta de los servicios públicos”, y defendió medidas urgentes para garantizar la cobertura de plazas y estabilizar las plantillas.

Plus de insularidad "adecuado"

Entre esas medidas, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar un plus de insularidad "adecuado" que compense el alto coste de la vida en Ibiza y facilite la llegada y permanencia de agentes. Además, la AUGC reclamó que Ibiza sea declarada Zona de Especial Singularidad para los miembros de la Guardia Civil, con mejoras retributivas, en dietas y otras compensaciones que ayuden a paliar la dificultad de residir en la isla.

El Consell subrayó asimismo que, pese a no tener competencias directas en materia de seguridad estatal, ha puesto en marcha iniciativas para aliviar esta situación, entre ellas la cesión de espacios e instalaciones para facilitar alojamiento a los agentes, además de la colaboración institucional para promover nuevas infraestructuras y mejorar recursos operativos, especialmente en el ámbito marítimo.

La reunión sirvió así para constatar una reivindicación compartida: que la crisis de vivienda en Ibiza se ha convertido también en un problema para la cobertura de servicios esenciales, entre ellos la seguridad, al dificultar la llegada y permanencia de guardias civiles en la isla.