Ibiza y Formentera suman esfuerzos para mejorar la recogida de residuos orgánicos

Instituciones públicas, ayuntamientos, entidades ambientales y empresas de gestión de residuos de Ibiza y Formentera participaron este lunes en un taller práctico organizado por Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera con el objetivo de buscar fórmulas para mejorar la separación y la recogida de los residuos orgánicos en ambas islas.

La sesión de trabajo se celebró en el hotel Ocean Drive Ibiza coincidiendo con el Día Internacional del Residuo Cero, una efeméride que este año pone el foco en los residuos orgánicos. El encuentro se enmarca en el proyecto ‘Hacia unas islas residuo cero’, con el que la alianza pretende situar a las Pitiusas entre las diez primeras islas residuo cero del Mediterráneo.

Al taller asistieron representantes institucionales y personal técnico de los consells insulares de Ibiza y Formentera, así como de los ayuntamientos de Vila, Sant Josep y Sant Antoni. Durante la jornada, los participantes compartieron experiencias y analizaron posibles mejoras en la gestión de los biorresiduos, considerados una pieza clave para avanzar hacia el residuo cero.

Desde la alianza recordaron que la fracción orgánica representa entre el 40 y el 50% de los residuos generados y que su correcta separación permitiría reducir de forma directa el volumen de rechazo, que sigue siendo mayoritario en Ibiza y Formentera.

Este taller da continuidad al trabajo iniciado el pasado 23 de marzo en una primera sesión online en la que se expusieron experiencias de otros territorios con resultados consolidados en la recogida puerta a puerta de la fracción orgánica, como la Mancomunitat des Raiguer, el municipio de Sant Llorenç des Cardassar y la Mancomunidad de Tentudía, en Extremadura.

Taller técnico en el hotel Ocean Drive / Plastic Free

Se prevee la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta

Durante el encuentro presencial también se pusieron sobre la mesa ejemplos de ciudades europeas con alta densidad urbana, como Parma o Milán, donde la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta y mecanismos de pago por generación han permitido mejorar de forma significativa los resultados. “Uno de los aprendizajes clave es que no es necesario empezar desde cero. Territorios como Parma, que iniciaron su transición en 2012, lograron reducir más del 60% del rechazo en apenas cuatro años”, señaló Sofía Ribas, coordinadora de la alianza.

En esta línea, el proyecto prevé para abril un viaje de aprendizaje a Cerdeña, en colaboración con Mission Zero Academy y con el apoyo de la fundación BeMed e IbizaPreservation. En este intercambio participarán entidades de la alianza junto a instituciones públicas como el Govern balear, el Consell de Formentera y el Consell de Ibiza, con la intención de conocer experiencias de éxito en contextos insulares y turísticos.