Ibiza y Formentera cerraron 2025 con un crecimiento económico del 3% pese a un mes de octubre peor de lo esperado en el ámbito turístico

Ibiza y Formentera cerraron 2025 con un crecimiento del 3%, manteniendo el mismo ritmo en el último trimestre, en un contexto de desaceleración de la economía balear, que creció un 3,3 % en 2025, por debajo del 3,7 % registrado el año anterior. Así lo revela el informe de evolución económica del cuarto trimestre del año, publicado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

La economía de Baleares confirmó una progresiva desaceleración a lo largo del año que evidencia signos de agotamiento del actual patrón de crecimiento basado en el volumen. Como ha detallado la patronal, el avance del Producto Interior Bruto (PIB) regional se moderó hasta el 2,9% a finales de año, tres décimas menos que en el trimestre anterior, debido a un mes de octubre peor de lo esperado en el ámbito turístico. La ralentización fue constante a lo largo del año, tras un crecimiento del 3,6% en el primer trimestre y del 3,3% en el segundo.

Pese a esta pérdida de ritmo, Baleares mantuvo un crecimiento superior al de la media nacional (2,8%) y al de la Unión Europea (1,4%), en un contexto marcado por la debilidad de economías como Alemania (0,4%) o Italia (0,8%), y con una moderación generalizada en buena parte de los países europeos durante el tramo final de 2025.

La desaceleración económica no frenó el dinamismo del mercado laboral, que mantuvo un crecimiento del empleo del 3,4% en el cuarto trimestre, por encima del 2,4% del trimestre anterior y del 2,5% de la media nacional. De acuerdo con la CAEB, el número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó los 523.304 a finales de diciembre, un máximo histórico en la comunidad, mientras que la tasa de paro se redujo hasta el 5,3 % de la población activa, por debajo del 5,7% de un año antes y del 10% nacional.

Peligro con la inflación

En cuanto a los precios, la inflación se moderó ligeramente en el último trimestre, cerrando diciembre en el 2,9% y situándose en el 2,2% el pasado mes de febrero. Sin embargo, la patronal ha advertido del riesgo de un nuevo repunte inflacionista vinculado al encarecimiento de la energía en el contexto de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha impulsado los precios del gas y el petróleo.

Desde el punto de vista de la oferta, los servicios ralentizaron su crecimiento, cerrando el año con un avance del 3,3%, inferior al de 2024. La industria registró una ligera caída hasta el 1,4%, mientras que la construcción se consolidó como el sector más dinámico, con un crecimiento del 4, %. El consumo privado también perdió impulso, con un crecimiento del 3% en el cuarto trimestre, frente al 3,2% del anterior, y gasto de los no residentes prácticamente se estancó, lo que evidenció una menor aportación del turismo.

En contraste, la inversión fue el componente más dinámico, con un crecimiento del 4,1% a finales de año debido al buen comportamiento de la construcción, mientras que la demanda externa redujo su contribución positiva por la moderación de las exportaciones de servicios turísticos.

La organización ha remarcado que el inicio de 2026 está marcado por un escenario de creciente incertidumbre geopolítica, con tensiones internacionales y el encarecimiento de la energía como principales riesgos a corto plazo. A medio y largo plazo, la patronal ha señalado que Baleares debe afrontar el reto de transitar hacia un modelo económico más sólido, productivo y sostenible.