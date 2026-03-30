El artista Anthony Gofer aterriza en el hotel Ocean Drive de Ibiza con su nueva muestra 'Sensitive'

El artista valenciano Anthony Gofer , conocido como pintor y escultor, llega esta vez con una propuesta de fuerte carga humana y social. Bajo el título 'Sensitive', el creador presenta en el Hotel Ocean Drive Ibiza una decena de obras figurativas realizadas en acrílico y técnica mixta, centradas en una idea tan directa como conmovedora que es la mirada de la mujer atravesada por la guerra, la represión y el peso de las tradiciones culturales.

La muestra, que podrá visitarse desde el 31 de marzo, tendrá su inauguración oficial el 7 de abril a las 19 horas. El recorrido propone un viaje visual y emocional por realidades marcadas por el conflicto en países como Camboya, Afganistán, Irán y Mozambique, aunque el foco se amplía hacia muchas otras geografías donde, según el artista, las mujeres continúan pagando el precio más alto de la violencia y la desigualdad.

En 'Sensitive', Gofer pone el foco en los rostros, en los ojos y en los silencios. Allí aparece la mujer como figura central, pero también como símbolo de resistencia y vulnerabilidad. Sus obras no buscan el impacto fácil, sino que interpelan desde la sensibilidad, desde esa tensión entre belleza plástica y denuncia. El resultado es una serie que obliga a detenerse, a sostener la mirada y a preguntarse por esas historias que muchas veces quedan fuera del primer plano.

Cartel de la exposición / Anthony Gofer

Un artista multidisciplinar

Anthony Gofer se define como un artista multidisciplinar. "Soy muy creativo, tengo chispazos de creatividad y me pongo a crear", asegura. Esa pulsión lo llevó a trabajar con distintos lenguajes y materiales: "He realizado collages, obras con tapones de perfumes, acrílico; me considero multidisciplinar". Esa libertad técnica también se percibe en esta nueva exposición, donde la materia y el gesto acompañan un mensaje profundamente humano.

El artista Antonhy Gofer / Anthony Gofer

Pero en Gofer también hay militancia cultural. "Promuevo el arte, me gusta ir a diferentes exposiciones, con artistas", dice. Y resume su vínculo con la creación de manera íntima y contundente: "El arte me llena mucho en mi vida, me da alegría".

Mientras presenta 'Sensitive' en Ibiza, el artista participa además en otra exposición colectiva en Sant Rafel, confirmando un presente activo y comprometido.