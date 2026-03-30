La Guardia Civil vigila en Ibiza las guanteras por este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa
La Guardia Civil intensifica los controles para verificar la documentación obligatoria, como la tarjeta de la ITV, cuyo incumplimiento puede acarrear una multa de hasta 200 euros
Si vas a circular por carretera, conviene revisar la guantera antes de arrancar. La Guardia Civil ha intensificado los controles sobre la documentación obligatoria, y olvidar un papel fundamental podría costarte hasta 200 euros.
El control de la ITV
Es imprescindible llevar la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla. Este documento certifica que el coche ha superado las revisiones de seguridad necesarias para circular. Al tratarse de una infracción grave, no portarlo o tener la ITV caducada puede derivar en la mencionada sanción económica.
Otros documentos esenciales
Además de la ITV, todo conductor debe llevar siempre consigo:
- Permiso de conducir
- Documentación del vehículo
- Seguro obligatorio
La novedad de 2026: la baliza V-16
Desde enero de este año, los tradicionales triángulos de emergencia han quedado obsoletos. Ahora es obligatorio llevar en la guantera la baliza V-16 conectada con la DGT. Este dispositivo geolocalizado es el único sistema legal para señalizar incidentes en la vía, reemplazando definitivamente a los antiguos elementos de señalización.
Revisar estos documentos antes de salir a la carretera no solo evita multas, sino que garantiza una conducción más segura para todos.
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