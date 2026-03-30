Le niegan a una empresa de juego de Ibiza los 130.000 euros que pedía por no poder usar sus máquinas durante la pandemia

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado el recurso de la empresa Oper Ibiza, S.L., que reclamaba la devolución total o parcial de la tasa fiscal sobre el juego de sus máquinas recreativas al sostener que no pudo explotarlas durante 79 días por las restricciones sanitarias en Ibiza. La Sala concluye que el tributo se devenga por la autorización administrativa y no por el uso efectivo de las máquinas.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma la liquidación girada por la Agencia Tributaria correspondiente al primer trimestre de 2021 por un importe de 130.798 euros. La empresa Oper Ibiza recurrió esa liquidación al entender que, durante buena parte de ese trimestre, no pudo desarrollar su actividad en la isla por las restricciones aprobadas a raíz de la pandemia.

En concreto, la resolución recoge que las medidas aplicables en Ibiza prohibían en los locales de hostelería y restauración el uso de estas máquinas y cita de forma expresa que “queda prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y similares en los interiores de estos establecimientos”. Con ese argumento, la mercantil pedía la devolución íntegra de los 130.798 euros o, de forma subsidiaria, una devolución parcial de 116.102 euros más intereses, al sostener que no pudo explotar sus máquinas durante 79 de los 89 días del primer trimestre de 2021.

El tribunal, sin embargo, rechaza esa tesis. La Sala recuerda que ya existe doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión y subraya que “el hecho imponible de la tasa está constituido por el otorgamiento de la autorización que habilita la explotación y no por la efectividad de su explotación”. Es decir, que la obligación de pagar no depende de que la máquina haya funcionado realmente, sino de que cuente con la autorización administrativa para hacerlo.

No había bonificación extraordinaria

La sentencia incide además en que, en Baleares, sí se aprobaron bonificaciones extraordinarias por la crisis sanitaria, pero para otros periodos: un 75% de la cuota del segundo trimestre de 2020 y otro 75% para el segundo trimestre de 2021. Para el primer trimestre de 2021, que es el que reclamaba Oper Ibiza, la Sala destaca que “no existe una previsión normativa expresa de la Comunidad Autónoma” que permita aplicar una reducción proporcional.

A partir de ahí, el TSJB concluye que no procede corregir la liquidación ni devolver ingresos por esta vía. La resolución añade que, en su caso, una eventual imposibilidad de explotar las máquinas por decisiones de la Administración podría encajar en otro ámbito jurídico distinto, el de la responsabilidad patrimonial, pero no en la rectificación de esta tasa. La sentencia puede ser recurrida en casación.