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Antes de cruzar

Antes de cruzar | DI

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Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha pintado en los pasos de cebra de las inmediaciones de los centros escolares varios pictogramas con consejos para cruzar: pararse, mirar y no pasar hasta que el coche esté detenido. El de la imagen está en la Vía Púnica, cerca del colegio Nuestra Señora de la Consolación.

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