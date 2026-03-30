Movilidad
Cortes de tráfico en la carretera de Benirràs por obras de drenaje hasta el miércoles
Los trabajos afectarán al tramo entre los kilómetros 2 y 2,4 durante el día, aunque la vía reabrirá al final de cada jornada y en Semana Santa no habrá restricciones
El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado del inicio de las obras de drenaje en la carretera de Benirràs, unos trabajos que provocarán cortes parciales de tráfico desde este lunes 30 y hasta el miércoles 1.
Según ha detallado el Consistorio, la actuación corresponde a la fase 1 de las obras y afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2,0 y 2,4 durante el horario diurno. No obstante, al finalizar cada jornada, la carretera volverá a quedar abierta al tráfico.
Además, el Ayuntamiento ha señalado que durante la Semana Santa la vía permanecerá abierta sin restricciones.
Desde la administración municipal recomiendan circular con precaución, respetar en todo momento la señalización habilitada y utilizar como itinerario alternativo el camino viejo de Benirràs.
El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas obras.
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