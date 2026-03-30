Inmobiliaria
Can Bute, la casa de Ibiza que se anuncia en Idealista en primera persona y busca nuevo dueño
La vivienda, situada en el entorno de Cala Llonga, ofrece una original carta de presentación: "Hola, mi nombre es Polígono 19… pero puedes llamarme Can Bute"
No es habitual que una vivienda se describa a sí misma en los anuncios de Idealista. Mucho menos que lo haga en primera persona, con un tono además tan emocional como lo hace Can Bute, una finca a la venta en Santa Eulària, en Ibiza, a la venta por 1,28 millones de euros. Un anuncio publicado en el portal inmobiliario da voz a la propia casa, que habla al posible comprador para contarle su historia.
La vivienda, situada en el entorno de Cala Llonga, ofrece una original carta de presentación: "Hola, mi nombre es Polígono 19… pero puedes llamarme Can Bute". A partir de ahí, el texto se aleja del lenguaje aséptico de los anuncios de compraventa y apuesta por una narración emocional en la que la casa recuerda su pasado, describe sus rincones y se ofrece como refugio de paz.
Construida en 1987, la finca cuenta con 75 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, un baño y un espacio abierto de salón-comedor con cocina. Se asienta sobre una parcela de 2.597 metros cuadrados y, según el anuncio, dispone además de terraza, chimenea, aire acondicionado, piscina, jardín y plaza de garaje incluida en el precio. La propiedad está orientada al sur y al este y se vende como segunda mano para reformar.
Uno de los elementos destacados es un anexo de 48 metros cuadrados, que el anuncio presenta como un espacio "listo para recibir invitados, ideas o todo aquello que la vida aún quiera traer". También subraya el valor del exterior, con una pérgola cubierta de plantas y una piscina de 48 metros cuadrados que, según el texto, "se convierte en un espejo del cielo".
Sólo dos porpietarios
Lejos de limitarse a enumerar características, el anuncio construye un relato sentimental alrededor del inmueble. "He visto crecer a niños, domingos largos con aroma a barbacoa y Navidades en las que los corazones se acercaban un poco más al calor del fuego", dice la casa en uno de los pasajes más singulares del texto.
La publicación asegura además que la finca ha tenido sólo dos propietarios, ambos "cuidadosos" y "llenos de cariño", y remata con una invitación directa al futuro comprador: "Si buscas paz, retiro, un lugar que no te pida nada —solo que llegues— aquí estoy. Soy Can Bute, y te estoy esperando".
Texto completo del anuncio
Hola, mi nombre es Polígono 19
…pero puedes llamarme Can Bute.
Estoy aquí desde 1987,
en el tranquilo valle de Cala Llonga,
donde el bosque respira despacio
y el tiempo aprendió a ir más lento.
Guardo 75 metros cuadrados de vida,
repartidos en dos dormitorios
y un espacio abierto de salón-comedor con cocina,
donde los días fluyen sin esfuerzo.
Mi rincón de chimenea ha calentado muchos corazones.
Ha escuchado risas,
conversaciones suaves al caer la tarde
y silencios que se sentían seguros.
A mi lado espera un anexo de 48 m2,
listo para recibir invitados, ideas
o todo aquello que la vida aún quiera traer.
Me alzo sobre 2.597 m2 de terreno,
amplio, generoso y en calma.
Mi pérgola cubierta de plantas
ofrece sombra
y deja pasar la luz con delicadeza.
En los días cálidos, mi piscina de 48 m2
se convierte en un espejo del cielo,
refrescando el cuerpo,
aclarando la mente
y recordando la importancia de detenerse.
He visto crecer a niños,
domingos largos con aroma a barbacoa
y Navidades en las que los corazones
se acercaban un poco más
al calor del fuego.
He tenido solo dos propietarios,
ambos cuidadosos, ambos llenos de cariño.
Ahora estoy listo de nuevo.
Si buscas paz,
retiro,
un lugar que no te pida nada —
solo que llegues —
aquí estoy.
Soy Can Bute,
y te estoy esperando. .
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