Begoña García, secretaria de estado de agricultura: "El relevo generacional en Ibiza cuenta con jóvenes agricultores muy preparados, con mucha visión y mucha ciencia detrás"

El relevo generacional en el sector agrario en Ibiza goza de buena salud, según indica la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que se muestra "gratamente sorprendida" tras la visita este lunes a la cooperativa Agroeivissa, en la que se reunió con a varios agricultores y profesionales del sector en la isla.

"Esta mañana [por el lunes] hemos estado visitando las instalaciones de Agroeivissa y mantieniendo reuniones con gente muy joven. No es fácil encontrar un sector con gente tan joven, con muchas mujeres jóvenes además, y que tengan tantas ganas y fuerzas de seguir adelante", asegura García Bernal, quien destaca las dificultades a las que se enfrentan por el aumento de costes como consecuencia de la guerra de Irán, que se suman al sobrecoste de la insularidad. "Aunque afrontan esta situación sabiendo que su producto es muy valorado en el mercado y que están recibiendo un buen precio", destaca.

Preguntada sobre la situación del relevo generacional en el sector agricultor en Ibiza, la secretaria de Estado asegura que en comparación con el resto del territorio nacional, donde manifiestan preocupación por dicho relevo, en Ibiza la situación es diferente. "Desde luego en Ibiza esto no es así. En las reuniones de trabajo que hemos mantenido durante la jornada hemos tratado con muchos agricultores y agricultoras jóvenes", afirma. “Estoy gratamente sorprendida con la situación del relevo generacional en Ibiza”, añade García Bernal, quien destaca el nivel de preparación de las futuras generaciones. "No es solo que haya gente muy preparada, es que el relevo generacional en Ibiza cuenta con agricultores jóvenes con muchas ganas, con muchas ganas con mucha visión de futuro y con mucha ciencia detrás a través del grupo de acción local, investigando sobre las semillas específicas que pueden ser no solo comerciales, sino también resistentes al cambio climático", recalca la secretaria.

Visita de García Bernal a las instalaciones de Agroeivissa / J.A. Riera

García Bernal destaca el trabajo "ecológico y convencional" que realizan los jóvenes agricultores en Ibiza, así como su labor de "unión" entre cooperativas. "Creo que es un trabajo fundamental. Ahora mismo con el mercado que hay fuera de las cooperativas hace mucho frío. Un agricultor solo no hace nada, el trabajo está a nivel cooperativo y se está haciendo un gran esfuerzo aquí para crear cooperativas mayores que den respuesta a productores locales", explica la secretaria.

Modernizar regadíos

La gestión de los recursos hídricos en la isla y la sequía han sido alguno de los temas más tratados entre la Secretaria de Estado de Agricultura y las cooperativas. "Es uno de los asuntos que más preocupan a los agricultores, por lo que son deberes que nos marcamos hacia las cooperativas agroalimentarias, hacia el Consell y hacia el Govern". En este sentido, García Bernal destaca la importancia de modernizar la infraestructura de regadíos. "Este año con las lluvias la situación ha mejorado pero me consta que el verano pasado los agricultores estaban muy preocupados por la situación de los acuíferos", lamenta.

Por este motivo, García Bernal destaca la necesidad de "recuperar proyectos del anterior Govern", relacionados con la modernización de las redes de regadío. "Actualmente tenemos un proyecto en marcha en Formentera que está a punto de finalizar y visitaremos el mes que viene", explica García Bernal.

La Secretaria de Estado de Agricultura se reunió con profesionales del sector en Ibiza / J.A. Riera

Guerra de Irán

La guerra de Irán es otra de las preocupaciones de muchos de los agricultores estos días, con un incremento en los precios de los combustibles y fertilizantes que repercuten directamente en el sector de la agricultura. "El gobierno de España ha puesto encima de la mesa 877 millones de euros y el Govern balear va a aprobar también ayudas complementarias a ese gran paquete a nivel nacional. Estamos absolutamente de acuerdo con que las comunidades autónomas hagan también ese apoyo y esa ayuda complementaria", destaca la secretaria de Estado, quien rechaza que se haya hablado de crear una línea de ayudas específicas para los agricultores de Ibiza. "Cuando todas las administraciones trabajamos juntas a quien beneficiamos es al sector, que es nuestro último fin. Trabajamos para mejorar la vida de la gente y que, dentro de las posibilidades, el sector agroalimentario vea que este aumento de costes no repercute tanto en ellos se traduce al final en que tampoco lo haga en los consumidores y en la cesta de la compra", añade.

Otros de los temas que trataron durante la jornada de este lunes fueron las diferentes líneas de financiación disponibles para los agricultores. "Desde el Ministerio contamos con la línea MAPA-ICO-SAECA y el Govern balear ha entrado también en el instrumento de financiación centralizado de los fondos del plan estratégico de la PAC", destaca la secretaria de Estado.