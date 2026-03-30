Más allá de la baliza V-16 en Ibiza: multado con 200 euros por no tener un líquido o recambio obligatorio dentro del coche

Coges tu bolso, subes al coche y conduces hacia la oficina… hasta que ocurre lo inesperado: un pinchazo. Hace unos años, lo habitual habría sido colocarte el chaleco reflectante y señalizar con los triángulos de emergencia. Hoy, la baliza V-16 facilita un poco la tarea y evita sanciones por señalización.

Pero más allá de la V-16, existen otros elementos obligatorios que muchos conductores olvidan: los sistemas para reparar el vehículo en caso de pinchazo. Tanto el Reglamento General de Circulación como la Ley de Tráfico exigen llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos que permita garantizar la movilidad del vehículo.

El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE establece que los vehículos deben llevar “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio que ofrezca garantías para la movilidad del vehículo”.

¿Qué pasa si tu coche no tiene rueda de repuesto?

Muchos modelos actuales ya no incluyen rueda de repuesto por motivos de ahorro de peso, eficiencia, coste de fabricación o espacio. La alternativa legal es un kit de reparación antipinchazos, que suele incluir un sellador líquido en spray, un compresor y herramientas para arreglar temporalmente el neumático. Este sistema sella el pinchazo desde el interior y permite continuar la marcha de forma segura.

Multas y costes

No llevar rueda de repuesto ni kit antipinchazos puede suponer una multa de hasta 200 euros por incumplir la Ley de Tráfico. Dado que un kit cuesta entre 25 y 30 euros, y una rueda de repuesto entre 45 y 85 euros, la inversión para evitar la sanción es mínima en comparación con la multa.

La lección es clara: antes de arrancar hacia cualquier destino en Ibiza, revisa que tu vehículo cumpla con la normativa y lleve lo necesario para poder seguir circulando sin problemas.