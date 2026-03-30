El Ayuntamiento de Ibiza pide ayuda a la Guardia Civil para controlar los fondeos ilegales y las 'party boats'

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha solicitado a la Guardia Civil su apoyo en las labores de control del litoral del municipio, especialmente en lo referente a los fondeos ilegales y las denominadas 'party boats', así como en el control de asentamientos ilegales en zonas boscosas del municipio.

La petición se ha planteado este lunes, durante la Junta Local de Seguridad celebrada a en Can Botino y presidida por el alcalde. Durante el encuentro se han abordado los asuntos habituales de coordinación entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las administraciones, con especial atención a la temporada turística, según explican desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Además, en la sesión se han presentado los datos del año pasado de Viogen, el sistema de seguimiento integral a las víctimas de violencia de género, y se ha renovado el convenio Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), por el que el Consistorio pone dos trabajadores intérpretes a disposición de la oficina de la Policía Nacional en ses Figueretes para atender los asuntos que puedan precisar los turistas extranjeros, como cada año.

Además, en la reunión también han participado la vicepresidenta y consellera de Presidencia del Govern balear, Antònia Maria Estarellas; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; la directora insular, Raquel Guasch; el director técnico de la Policía Local, Julián Córdoba; el jefe de la Policía Local, José Luis del Blanco; el oficial de la Policía Local, Juan Antonio Mangas Pulido; el comisario de la Policía Nacional, Manuel Hernández; el jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Alfonso Ares; el comandante de la Guardia Civil, Juan Carlos González, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.