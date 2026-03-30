El Ayuntamiento de Ibiza destina 11.000 euros al programa de parejas lingüísticas del IEE

La ciudad de Ibiza acoge desde hace años a una amplia población foránea y muchas de estas personas recién llegadas desean adquirir habilidades lingüísticas en lengua catalana. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ibiza y el Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) han firmado un convenio de colaboración para desarrollar el programa de Voluntariado Lingüístico en el municipio de Ibiza entre octubre de 2025 y agosto de 2026, con una aportación municipal máxima de 11.000 euros para 2026.

La oferta educativa de aprendizaje de la lengua catalana del municipio para personas adultas, según recoge el texto del convenio, ha aspirado siempre a llegar al mayor número posible de perfiles de la ciudadanía. El Ayuntamiento considera necesario facilitar ese aprendizaje con herramientas que no sean únicamente las puramente didácticas, ha informado en un comunicado el Consistorio. En este contexto, el convenio destaca que una de las experiencias que ha contado con gran aceptación y que se ha consolidado como una herramienta eficaz de apoyo para mejorar y agilizar el aprendizaje de la lengua catalana es el programa denominado Voluntariado Lingüístico.

El Institut d'Estudis Eivissencs cuenta con una amplia experiencia, además de impartir cursos de catalán para la población adulta, en la organización y gestión de las parejas lingüísticas, base del programa de Voluntariado Lingüístico, retomado en el municipio durante el curso 2015-2016. El documento añade que esta trayectoria está avalada por la labor realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y otros ayuntamientos de la isla desde 1990.

La inglesa Joanna Hruby y su pareja lingúística Maria Riera. / CARLA TORRES JUAN

Voluntariado lingüístico

El voluntariado lingüístico tiene como objetivos aumentar el uso social de la lengua catalana; crear un marco en el que las personas no catalanohablantes puedan practicar el idioma y adquirir así seguridad y mejorar la expresión oral; favorecer que los catalanohablantes se acostumbren a hablar en catalán con las personas recién llegadas, y fomentar la convivencia y el intercambio entre las diferentes culturas.

La actividad central del programa consiste en formar parejas lingüísticas y organizar actividades de dinamización. De esta forma, se pone en contacto a personas que hablan catalán con otras que han empezado a aprenderlo y quieren practicarlo. Las parejas lingüísticas adquieren el compromiso de encontrarse un mínimo de diez sesiones de una hora de duración y hablar de temas diversos.

Perfil de las parejas lingüísticas

El perfil de las parejas lingüísticas responde, por tanto, a todas aquellas personas que quieran practicar el catalán y ya tengan unos conocimientos mínimos, por una parte, y a todos los catalanohablantes que quieran contribuir a que las personas recién llegadas adopten la lengua, la practiquen y la hagan suya, por otra.

El IEE aporta la infraestructura en la que centralizar la información y asume las tareas de gestión de inscripciones, difusión, organización y coordinación de las parejas lingüísticas durante la vigencia del programa en el curso 2025-2026, así como la organización de actividades complementarias, entre ellas talleres de lectura, talleres de conversación y salidas de conocimiento del entorno.

El convenio señala que este programa se ofrece de forma paralela a la organización de los cursos de catalán en el municipio y pretende atender la demanda de todas las personas que quieren consolidar y agilizar sus competencias orales en lengua catalana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza asume el coste total del programa, que incluye los gastos de administración, gestión y coordinación. De acuerdo con las obligaciones fijadas en el convenio, el gasto máximo que asume el Consistorio asciende a 11.000 euros para 2026.