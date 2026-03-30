«La arquitectura tradicional de Ibiza es eficiente por definición»

GO+ Ibiza se define como un estudio integral que abarca arquitectura, construcción y diseño. ¿Cómo surge este modelo y qué necesidades detectaron?

GO+ nace como respuesta a una ineficiencia muy clara en el mercado local: demasiados agentes implicados y poca coordinación real entre ellos. Para un cliente internacional, esto genera incertidumbre, desviaciones de presupuesto y falta de control. Nuestro modelo integral permite centralizar todo el proceso, con un único interlocutor, máxima transparencia y una ejecución alineada con el diseño desde el primer día.

Ibiza vive una transformación constante en su paisaje urbano y arquitectónico. ¿Cómo valora la evolución del sector en los últimos años?

El nivel de exigencia ha aumentado considerablemente, especialmente por parte del cliente internacional. Hoy se demandan estándares de calidad, eficiencia energética y precisión constructiva mucho más cercanos al norte de Europa. Esto ha profesionalizado el sector, aunque también ha puesto en evidencia la necesidad de una gestión más rigurosa de los proyectos.

Tendencias en la arquitectura en Ibiza: más exigencia y demanda internacional

En una isla con una identidad tan marcada, ¿cómo se consigue innovar sin perder la esencia de la arquitectura ibicenca?

La clave es trabajar desde los principios, no desde la estética superficial. La arquitectura tradicional ibicenca es eficiente por definición: responde al clima, optimiza la luz natural y favorece la ventilación. Nosotros reinterpretamos esos principios con soluciones contemporáneas, manteniendo el equilibrio entre identidad local y estándares internacionales.

GO+ Ibiza también lleva a cabo el diseño de cocinas a medida. / .

Arquitectura ibicenca moderna: cómo combinar tradición y diseño contemporáneo

¿Qué tipo de proyectos predominan actualmente en GO+ Ibiza? ¿Ha cambiado la demanda en los últimos años?

El grueso de nuestros proyectos es residencial de alto nivel, con clientes internacionales, principalmente de Alemania y Países Bajos. En los últimos años hemos visto una evolución clara: ya no buscan solo una propiedad en Ibiza, sino una inversión sólida, bien ejecutada, con valor a largo plazo y un alto nivel de detalle en cada fase del proyecto.

¿Qué busca hoy en día quien invierte en Ibiza?

Busca seguridad en el proceso, cumplimiento de plazos y control del presupuesto. Valora especialmente la planificación, la claridad contractual y la calidad de ejecución. Además, hay una creciente sensibilidad hacia la sostenibilidad real, no solo conceptual, y hacia soluciones que reduzcan costes operativos a largo plazo.

Arquitectura sostenible en Ibiza: eficiencia energética y valor a largo plazo

La sostenibilidad es un tema cada vez más presente. ¿Cómo se aplica de forma real en sus proyectos?

La aplicamos desde la fase de diseño, con estrategias pasivas que reducen la demanda energética: orientación, aislamiento, ventilación natural y protección solar. A esto se suman sistemas activos eficientes y una selección de materiales duraderos y de bajo impacto. Para nosotros, sostenibilidad significa eficiencia medible y mantenimiento optimizado en el tiempo.

¿Cuáles son los principales retos del sector en Ibiza?

La complejidad normativa, la escasez de suelo y el incremento de costes son factores clave. Pero, desde mi punto de vista, el mayor reto es la falta de estructura en algunos procesos constructivos. Por eso es fundamental una gestión profesionalizada, planificación detallada y control constante durante toda la obra.

Fachada de una villa de GO+ Ibiza. / .

GO+ apuesta por el control de todo el proceso. ¿Qué ventajas aporta este enfoque?

Reduce riesgos. Cuando diseño, presupuesto y ejecución están integrados, se minimizan desviaciones y se mejora la eficiencia global del proyecto. Además, permite ofrecer al cliente una visión clara desde el inicio: tiempos, costes y resultado final están definidos con mayor precisión.

¿Qué tendencias están marcando actualmente el diseño de interiores?

Hay una clara preferencia por espacios funcionales, atemporales y bien ejecutados. Materiales naturales, paletas neutras y soluciones que priorizan la durabilidad frente a lo decorativo. El lujo se entiende más como calidad y confort que como exceso.

Mapa de la ubicación de GO+ Ibiza.

¿Hay algún proyecto reciente del que se sienta especialmente orgulloso?

Me siento especialmente satisfecho cuando conseguimos ejecutar proyectos complejos con un alto nivel de precisión y sin desviaciones relevantes en plazo o presupuesto. Ese tipo de resultados son los que realmente valora el cliente internacional y donde nuestro modelo aporta más valor.