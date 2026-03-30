La última
Ardiente final para las fallas de Sant Antoni
La lluvia que cayó ayer por la mañana hizo que los valencianos de Sant Antoni miraran mucho al cielo. Y es que la noche del domingo era su gran noche, la de la cremà. Algunos temían que no se pudiera celebrar, pero desde la sociación Cultural Valenciana y de las Fallas de Sant Antoni lo tenían claro: «Hemos tenido que cancelar la mascletà, pero la cremà se mantiene». La ilusión este año por ver arder los ninots ubicados en ses Variades era especial, ya que la asociación cumple su primer cuarto de siglo. Por este motivo las fallas de Sant Antoni de este año han sido más espectaculares que nunca y han contado, incluso, con la visita de la fallera mayor de Valencia y su corte, todo un orgullo para los falleros portmanyins, que acaban las fallas de este año pensando ya en las del próximo año.
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