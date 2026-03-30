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Agicultura en Ibiza: Siete millones de euros para preservar el cultivo de la patata

El plan de rotación de cultivos, impulsado por el Govern, busca mitigar el impacto económico en las explotaciones agrarias, asumiendo el 100% del coste subvencionable mediante ayudas

Cultivo de papatas en Ibiza

Cultivo de papatas en Ibiza / J.A. Riera

Redacción

El Govern ha presentado este lunes un plan de rotación de cultivos de la patata, una iniciativa estratégica destinada a garantizar la viabilidad futura del sector en Baleares mediante un cambio de modelo productivo orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia de las explotaciones.

El plan, desarrollado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, prevé una inversión pública superior a los siete millones de euros para el conjunto de los cuatro años de aplicación, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado. La cantidad corresponde al coste subvencionable por hectárea, que asumirá íntegramente el Govern para facilitar su implantación.

La iniciativa, basada en un sistema de rotación de cuatro años, permitirá reducir de manera estructural las plagas, mejorar la salud del suelo y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y competitivo. El documento se ha dado a conocer en rueda de prensa y, posteriormente, se ha celebrado la Mesa de la Patata, en la que han participado organizaciones agrarias, cooperativas y productores.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha destacado que esta iniciativa "supone un paso decisivo para asegurar el futuro del cultivo de la patata en Baleares" y ha remarcado que "el Govern aporta soluciones reales, rigurosas y trabajadas ante un problema estructural del sector". Desde el punto de vista económico, el plan implica un esfuerzo relevante para las explotaciones agrarias, tanto por los costes directos de implantación de la rotación como por la reducción de ingresos en determinados ciclos productivos.

Las cifras

Sobre la base de la evaluación técnica realizada, el coste medio estimado del programa se sitúa en torno a los 7.820 euros por hectárea en un periodo de cuatro años, lo que equivale a aproximadamente 1.955 euros por hectárea y año en costes directos asociados a la aplicación de las medidas previstas.

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A este importe se añade el impacto derivado de la pérdida de margen durante los años en los que no se cultiva patata o se introducen cultivos alternativos, lo que eleva el impacto económico total hasta los 2.738 euros por hectárea y año. El Govern asumirá el 100 % del coste subvencionable del plan mediante un sistema de ayudas, con el objetivo de garantizar que las explotaciones puedan afrontar esta transición sin comprometer su viabilidad económica.

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