El aeropuerto de Ibiza, afectado por la huelga de Groundforce, podría sufrir problemas con el equipaje de los pasajeros

El aeropuerto de Ibiza se encuentra entre los doce aeropuertos españoles afectados por la huelga indefinida convocada en la empresa de asistencia en tierra Groundforce, un paro que este lunes ya ha provocado importantes incidencias en varias terminales del país y que podría traducirse en problemas con la carga de equipajes también en la isla.

Según han informado fuentes sindicales a EFE tras la finalización del primer turno de huelga, al menos seis aviones han salido este lunes del aeropuerto de Madrid-Barajas sin el equipaje de sus pasajeros a bordo. Aunque los mayores efectos se han dejado notar en Madrid y Barcelona, los sindicatos han señalado que se han registrado incidencias en todos los aeropuertos donde se han convocado los paros, entre ellos el de Ibiza.

La huelga, impulsada por CC.OO., UGT y USO, afecta además de a Ibiza a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. Los paros están convocados en tres franjas horarias: de 5 a 7 horas, de 11 a 17 y de 22 a 00 horas.

El conflicto laboral se centra en las discrepancias entre la representación sindical y la empresa sobre la aplicación de las tablas salariales, especialmente en lo relativo al diferencial derivado del IPC y a la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo recogida en el convenio colectivo.

Desde CC.OO. explicaron al convocar la huelga que su prioridad sigue siendo la negociación con la empresa y la búsqueda de soluciones, aunque advirtieron de que no aceptarán decisiones que, a su juicio, hagan recaer sobre la plantilla el coste de la inflación y de una "mala" gestión empresarial.

Groundforce, operador de handling del grupo Globalia, obtuvo en septiembre de 2023 un total de doce licencias en la última adjudicación de Aena para prestar el servicio de asistencia en tierra en los principales aeropuertos españoles en los que opera.

En el caso de Ibiza, el seguimiento de la huelga podría afectar a uno de los servicios más sensibles para los pasajeros, el tratamiento del equipaje, en plena operativa diaria del aeropuerto.