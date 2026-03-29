Foro Mediterráneo: El transporte público no logra sacar coches de las calles de Palma

El transporte público en Palma ha alcanzado cifras récord, pero ese crecimiento no se ha traducido en una reducción equivalente de la congestión del tráfico. La paradoja está encima de la mesa, el sistema absorbe más usuarios, pero no logra aliviar la presión sobre la red viaria.

Durante el debate, el regidor de Movilidad de Palma, Antonio Deudero, puso el foco en esa brecha entre inversión y resultado. A pesar del aumento de la demanda —impulsado en gran medida por la gratuidad del servicio—, los accesos a la ciudad siguen registrando entre 12.000 y 14.000 vehículos diarios, sin variaciones significativas respecto a años anteriores. El sistema ha crecido, pero no ha cambiado su funcionamiento de fondo.

Ese crecimiento ha sido sostenido con una inversión pública de gran escala. El sistema de gratuidad y bonificaciones al transporte ha movilizado más de 3.700 millones de euros en el conjunto estatal, con impacto directo en Balears. En paralelo, la EMT Palma ha tenido que expandirse de forma acelerada para absorber la demanda: partía de una flota de 256 autobuses, ha incorporado más de 150 conductores y ha destinado más de 60 millones de euros a la renovación y ampliación de vehículos. El sistema responde, pero a costa de tensionar su propia capacidad operativa.

La explicación apunta a un desajuste estructural. El transporte público ha mejorado en volumen, pero no siempre en competitividad. Una parte importante de los desplazamientos diarios sigue dependiendo del coche porque el sistema no ofrece una alternativa equivalente en tiempo, frecuencia o conexión entre núcleos. La dispersión residencial y la configuración del territorio, más allá de la capital, refuerzan esa dependencia.

A ello se suma un déficit clave de infraestructura. Palma, pese a contar con el tercer aeropuerto de España, sigue sin conexión ferroviaria directa con Son Sant Joan. Una carencia que limita la capacidad del sistema para absorber flujos de entrada y salida en uno de los principales nodos de movilidad de la isla.

En ese contexto, aumentar la oferta no garantiza por sí solo un cambio de modelo. Para desplazar usuarios, el transporte público necesita ser no solo accesible, sino también eficiente frente al vehículo privado. Cuando esa condición no se cumple, el sistema incorpora nuevos viajeros sin reducir de forma significativa el uso del coche.

El conseller de Movilidad del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, insistió en que el transporte público debe entenderse como una pieza dentro de un sistema más amplio. Aparcamientos disuasorios, intermodalidad y planificación territorial forman parte de ese engranaje necesario para facilitar el cambio de hábitos. La cuestión no es únicamente cuántos usuarios se mueven, sino cómo se reorganizan los flujos.

El crecimiento del sistema también plantea retos operativos. La ampliación de flota, la contratación de conductores y la adaptación de infraestructuras son condiciones necesarias para sostener el aumento de la demanda. El transporte público gana escala, pero también se acerca a sus propios límites.

En paralelo, emerge una cuestión de fondo. Una parte significativa de los desplazamientos urbanos se realiza en trayectos de menos de tres kilómetros, lo que apunta a un amplio margen para la movilidad activa a pie o en bicicleta. Sin embargo, ese potencial sigue infrautilizado en un modelo que continúa favoreciendo el uso del vehículo privado incluso en distancias cortas.

El transporte público ha demostrado ser eficaz para captar usuarios, pero no suficiente para transformar el modelo de movilidad por sí solo. La dependencia del coche sigue siendo estructural y está vinculada tanto a factores territoriales como a patrones consolidados de uso.

El reto ya no es crecer, sino reequilibrar el sistema. Integrar el transporte público en una estrategia que actúe sobre los flujos, el diseño urbano y la organización del territorio.

Solo en ese marco puede aspirar a convertirse en una alternativa real. Mientras tanto, en Palma se siguen llenando autobuses sin que las calles y carreteras se vacíen.