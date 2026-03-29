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El álbum
‘Sonadores’ de la colla de Vila, en el Club Diario de Ibiza
‘Sonadores’ de la colla de Vila actuaron este viernes en el Club Diario de Ibiza, antes de la charla de la dietista Bàrbara Munar, que explicó cómo romper el bucle de las dietas y ofreció recomendaciones para una menopausia saludable y una longevidad sana. El acto fue organizado por el CEPA Pitiusas en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.
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