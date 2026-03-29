Alumnos de Austria, Italia y Grecia conocen Ibiza y debaten sobre turismo sostenible en el marco del proyecto Erasmus+

El instituto Sa Colomina ha acogido durante esta semana a tres profesores y 20 alumnos procedentes de Viena (Austria) y Módena (Italia), así como a un profesor de Creta (Grecia) y a un docente de Módena en la modalidad de job shadowing, en el marco de su proyecto de acreditación Erasmus+. Durante su estancia, el profesor griego ha impartido clases de Griego y Filosofía a los alumnos del centro.

El encuentro se ha organizado a través de un programa específico para los visitantes de Italia y Austria y ha incluido una agenda de actividades centrada en la cultura, el medioambiente y el turismo sostenible. Durante toda la semana, los participantes han asistido a talleres prácticos sobre compostaje, creación de jabones con materiales reciclados, dibujo y análisis sobre el impacto del turismo de masas, además de clases introductorias de español y catalán.

Conociendo Ibiza

Fuera del centro educativo, los alumnos han conocido el entorno natural y patrimonial de Ibiza a través de varias salidas. El programa ha incluido una visita cultural a Dalt Vila, un recorrido en autobús por distintos rincones de la isla y una excursión a ses Salines con una actividad práctica de limpieza medioambiental. La inmersión en la cultura local se completó con una muestra tradicional de ball pagès y una cena intercultural de convivencia en el instituto.

Extranjeros de Viena, Italia y Grecia en el intercambio de IES Sa Colomina / IES Sa Colomina

En la parte final del programa, los estudiantes presentaron sus proyectos sobre el impacto del turismo en el medioambiente y expusieron cómo se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada una de sus instituciones. Estos objetivos son un conjunto de 17 propósitos globales adoptados por las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. Su objetivo es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad universal, además de promover alianzas y un desarrollo sostenible en todos los ámbitos.

Según las encuestas de satisfacción realizadas, los participantes han valorado la experiencia como "inmejorable". Entre los aspectos mejor valorados figura la inmersión escolar, cultural y familiar. Los alumnos han destacado el tiempo compartido con sus familias de acogida, de las que han resaltado su generosidad y amabilidad. La cena intercultural fue, además, uno de los actos mejor valorados.

Los estudiantes también han subrayado el compañerismo y la integración con los alumnos españoles, así como el buen ambiente generado durante la estancia. Los visitantes agradecieron igualmente la independencia de la que dispusieron por las tardes y la organización de las actividades programadas.

Estudiantes de Austria, Italia y Grecia conociendo Ibiza / IES Sa Colomina

El entorno natural de la isla fue otro de los elementos mejor valorados. Las excursiones, la posibilidad de conocer varias playas y las puestas de sol fueron señaladas por los jóvenes como algunas de las experiencias más destacadas. Los participantes quisieron resaltar, además, la acogida recibida por parte de la dirección del centro y de la coordinadora de Programas Internacionales, así como la actitud de apertura, ayuda y amabilidad del equipo Erasmus y del resto del profesorado.