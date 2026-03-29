El PP recula y no alargará el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca durante diez años

El PP ha retirado la enmienda al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que permitía alargar durante diez años la "prueba piloto" para importar los residuos de Ibiza y Formentera a la planta incineradora de Son Reus, en Palma, después de las quejas de MÉS per Mallorca. Los ecosoberanistas, en un comunicado, han celebrado la decisión de los populares, aunque les han acusado de intentar "colar un cambio de modelo por la puerta de atrás".

MÉS per Mallorca ha considerado que la retirada de la enmienda llega a raíz de la "presión política y social" generada después de que denunciaran públicamente el miércoles 25 de marzo las intenciones del PP de acometer "un despropósito ambiental y democrático".

"Lo que pretendía el PP no era ninguna prueba piloto, era consolidar durante una década la importación del residuos. Han intentado colarlo por la puerta de atrás y, cuando los hemos desenmascarado, han dado marcha atrás. Eso demuestra que actuaban sin transparencia y en contra de los intereses de Mallorca", ha afirmado el diputado en el Parlament Ferran Rosa.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha advertido de que, aunque la retirada de la enmienda es "una buena noticia", los populares "no son de fiar". El plan piloto de trasladar residuos de Ibiza a Mallorca está previsto que arranque a principios de abril, según se comunicó en el último Consell de Alcaldes, celebrado en el Consell de Ibiza, en el que se aprobó destinar diez millones de euros al proyecto.

Evaluar los posibles problemas del traslado

"Este plan piloto tiene que servir para determinar en qué condiciones se tiene que hacer ese traslado definitivo y la cantidad de toneladas que se han de trasladar. Este traslado irá acompañado de un plan de choque de reducción de residuos. Todos los ayuntamientos están trabajando para presentar este plan a la próxima convocatoria, que saldrá en breve, de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible", indicaron tras la reunión, en la que insistieron en que hay que "probar" toda la parte logística para evaluar la mejor forma de trasladar los residuos y, sobre todo, detectar los problemas que puedan surgir.

"Han dado un paso atrás porque les hemos obligado, no porque hayan cambiado de modelo. Alargar la supuesta prueba piloto a diez años era una barbaridad, una irresponsabilidad ambiental que ponía en riesgo el futuro de nuestro territorio y consolidaba un modelo basado en la incineración y la dependencia de residuos externos", ha sostenido.

MÉS ha criticado la actuación del PP durante todo el proceso legislativo y le ha exigido "más transparencia" en la gestión de las políticas ambientales.

"No se pueden introducir cambios de este calibre a escondidas dentro de una ley de proyectos estratégicos. Mallorca merece debate público, planificación rigurosa y respeto por el territorio", ha subrayado Rosa. "Hoy hemos parado esta maniobra, pero sabemos que el riesgo no ha desaparecido", ha sentenciado Perelló.