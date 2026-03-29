La cantaora Macarena de la Torre, en Ibiza: «La saeta es un cante muy valiente y libre que hay que interpretar con alma»

«Un buen saetero tiene que tener conocimiento, saber transmitir con alma y corazón y, por supuesto, contar con una buena resonancia vocal porque la saeta es un cante muy valiente y libre». Es lo que piensa la popular cantaora de Almonte (Huelva) Macarena de la Torre, que participó este sábado en el Certamen de Saetas en el Puig de Missa junto a los saeteros locales Juan Francisco Bastida y Toñi Ruiz y también el Coro Ucraniano de Ibiza.

Actuación del Coro Ucraniano de Ibiza. / Toni Escobar

Aunque la artista almonteña ya ha tenido la oportunidad de cantar flamenco en la isla, la de ayer fue su primera vez en las Pitiusas interpretando este canto de temática religiosa tan emblemático de la Semana Santa andaluza. La ocasión de actuar en Santa Eulària se la ofreció, explica, el hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo Nuestro Padre Jesús Nazareno, Daniel Roig-Francolí, que es rociero como ella.

Artista e ‘influencer’

«Es un cante complejo, porque no lleva acompañamiento musical y no hay un instrumento en el que ampararte, solo estás tú, tu garganta y tus emociones», explica De la Torre, una mujer polifacética que, además de artista, es empresaria e influencer, con casi 53.000 seguidores en Instagram y prácticamente la misma cantidad en Facebook. «En la pandemia, a raíz del confinamiento, empecé a colgar vídeos cantando, acompañada por mi hijo al piano y mi marido a la guitarra; y también haciendo recetas, y de un día a otro fui ganando seguidores», apunta.

Las saetas las empezó a cantar hace casi 30 años. Las primeras nociones de este arte las aprendió «con un señor de Huelva que no era profesional, pero era muy reconocido en el mundo cofrade». Después, fue «autodidacta». «Estuve estudiando y cogiendo influencias de unos cantaores y de otros hasta llegar a lo que hoy soy», afirma.

Macarena de la Torre posa antes del certamen, en la iglesia del Puig de Missa, en Santa Eulària. / Toni Escobar

Su estreno como saetera fue con 19 años, en la Semana Santa de Huelva. Cantó desde un balcón a la Hermandad de la Victoria. Lo hizo por encargo de los miembros de esta cofradía. Le gustaron tanto las sensaciones que decidió seguir formándose y repetir experiencia en cada ocasión que le ofrecieran.

Desde entonces lleva tres décadas deleitando al público con su voz y este canto que combina fe, arte flamenco y tradición popular.

Saetera desde la cuna

En el segundo certamen de saetas organizado por la Asociación Cultural Puig de Missa dentro de la Semana Santa de Santa Eulària no podía faltar Toñi Ruiz, la saetera por excelencia de la Vila des Riu, que ya estuvo en la primera edición. Es frecuente escucharla el Viernes Santo, en el vía crucis viviente que impulsa Andrés Ramos, y también el Viernes de Dolores, en la estación de penitencia de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza, que se celebró el pasado 27 de marzo. En esta ocasión, reconoce, había pensado no cantar y reservarse para el evento de este sábado, pero al ver el esfuerzo de los costaleros no pudo resistirse. Le cantó desde el balcón de Can Cosmi a la Virgen de la Esperanza, a quienes la portaban y a los fieles que seguían a la imagen con devoción. «El viernes canté una saeta que compuso Nacho Sánchez, que es el chico que me hace las letras», explica.

"La primera vez que canté una saeta con público fue en Santa Eulària, a la Virgen de la Esperanza"

A esta sevillana le gusta alternar en su repertorio piezas nuevas, como una que estrenó en el certamen del Puig de Missa, con antiguas. Es de la opinión de que una saeta, «cuantas más veces la interpretes, con más emoción la puedes transmitir».

La saetera de Santa Eulària Toñi Ruiz. / Toni Escobar

Dice Ruiz que es saetera desde la cuna porque en su casa todos practicaban este arte cuyo nombre deriva del latín sagitta, es decir, flecha. «He escuchado siempre cantar a mis padres y a mis tíos en peñas y en concursos, pero yo solo lo hacía en reuniones familiares», comenta antes de recordar cuando se estrenó con público. No fue en la Semana Santa de Sevilla, su ciudad, sino en Santa Eulària, su hogar desde hace 33 años. «Mi primera saeta fue en 2011, a la Virgen de la Esperanza, la segunda vez que salió en procesión, en la plaza del Cañón», recuerda. Cantó espontáneamente, porque llevaba mucho tiempo con esa ilusión. Vio la oportunidad y se lanzó. Recuerda que pilló desprevenido al público, poco acostumbrado en la isla a escuchar este palo flamenco de carácter religioso. «La gente, cuando me oyó, se quedó muda, como preguntándose qué era lo que estaba pasando, no se dieron cuenta hasta el último momento», relata. Tras aquella primera reacción, más bien fría, llegaron las felicitaciones y hoy en día nadie concibe la Semana Santa de Santa Eulària sin sus saetas.

En la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Vila también se ha podido escuchar a la saetera sevillana. El año pasado cantó por primera vez en el Santo Encuentro, el Domingo de Ramos, pero también ha participado en la exaltación a la saeta que, en años alternos, lleva a cabo la cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en su sede, la iglesia del Roser, desde que Juan Francisco Bastida es su presidente.

El estreno de Juan Bastida

Precisamente fue este andaluz nacido en La Puebla de Cazalla el tercer saetero del certamen celebrado en el Puig de Missa. El también director del coro rociero Nuestra Señora de la Esperanza practica este arte desde que era adolescente. «Siempre he cantado flamenco y este es un palo que me gusta mucho porque forma parte de la Semana Santa, que es lo que más me disloca de este mundo», asegura. Cuando escucha «una saeta bien cantada», dice Bastida, siente «escalofríos de emoción».

"Cuando escucho una saeta bien cantada, siento escalofríos de emoción"

A él nadie le enseñó este arte, es algo, dice, que le sale de dentro. «Yo no he estudiado solfeo nunca, pero tengo mucho oído musical y he ido aprendiendo de la gente mayor», apunta el presidente de la cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que ha llegado a componer una letra a la Virgen de las Lágrimas de su pueblo.

Para el certamen del Puig de Missa preparó una composición de un gran cantaor de La Puebla de Cazalla, José Meneses, y otra de Salvador Cabello. Su plan, adelantaba unas horas antes, era hacer uso en algún momento de la guitarra, aunque tradicionalmente este palo flamenco se interpreta a capela.

El saetero Juan Francisco Bastida. / Toni Escobar

Bastida ha ejercido de saetero tanto en la Semana Santa de La Puebla de Cazalla como en las de Vila y Santa Eulària. Lleva desde hace 39 años en las Pitiusas y todavía recuerda bien la primera vez que se lanzó a interpretar este cante en la Semana Santa de Ibiza. Fue en 1988, en Vara de Rey, al paso de la Virgen de la Piedad. «Me dio por cantar una saeta, como es costumbre en mi tierra, y la procesión ni se paró. Después de eso ya no volví a cantar más durante un tiempo», rememora.

Años después, por fortuna, pudo dar rienda suelta de nuevo a su vena saetera en la isla. Lleva mucho tiempo cantando a la Virgen de la Esperanza, en Santa Eulària, desde que empezó a procesionar; y también al Jesús del Gran Poder, en Vila, desde los inicios de la cofradía en 2008. A la imagen de su hermandad, «en los primeros años, le llegaba a cantar hasta seis saetas», asegura Bastida, que este Viernes de Dolores también interpretó este rezo en forma de canto en la calle de San Juan de Santa Eulària al paso de la Virgen de la Esperanza.