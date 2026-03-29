Llama la atención: Que el Consell de Ibiza quiera poner coto al aluvión de concierges que hay en la isla en verano
Que el Consell de Ibiza quiera poner coto al aluvión de concierges (mediadores de prestación de servicios turísticos) que hay en la isla durante el verano. Según la institución, únicamente están registrados como tales menos de 40. Está previsto reforzar las labores de inspección y coordinarse con el Govern y los ayuntamientos para pillar a los intrusos.
Que un hombre ofreciera 2.000 euros a otro para acabar con la vida de su compañero de piso, al que el sicario, finalmente, asestó once puñaladas en un ataque que tuvo lugar el viernes 20 de marzo en una vivienda de Sant Antoni. Según el relato de la Guardia Civil, el inductor del ataque abrió la puerta del piso al agresor y se quedó contemplando cómo apuñalaba a la víctima mientras dormía.
Que el Consell de Ibiza reconozca que se ha abierto «un agujero de fraude descomunal» en el registro nacional de viviendas de alojamiento turístico. La institución ha encontrado ya «un mínimo de 70 anuncios de viviendas apuntadas» en este registro que se comercializan por días, según explicó en el pleno de la institución el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan.
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