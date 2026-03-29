La lección de una científica tras el vídeo viral de José Balsa con una manta oceánica entre Ibiza y Formentera: "El encuentro fue real, pero la foto es Inteligencia Artificial"

El vídeo del creador de contenido José Balsa (@LivinginaWave) cruzando de Ibiza a Formentera sobre un eFoil ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, lo que parecía el "fotograma perfecto" de una manta oceánica ha pasado por el filtro de la ciencia. La reconocida oceanógrafa Gádor Muntaner ha intervenido en redes sociales para aclarar qué hay de cierto y qué hay de edición digital en estas imágenes que ya acumulan millones de reproducciones.

Un avistamiento afortunado de Mobula mobular

Muntaner comienza validando la experiencia inicial de Balsa. Según la científica, el encuentro que se ve en el vídeo original es totalmente verídico. "Es cierto que este chico se ha cruzado con un ejemplar muy grande de Mobula mobular, una especie común en el Mediterráneo y además preciosísima", explica Gádor, celebrando la suerte del influencer al presenciar tal espectáculo en un mar en calma.

El conflicto surge con una publicación posterior de Balsa, donde muestra una imagen de altísima calidad de una manta saltando junto a su tabla, presentándola como un fotograma extraído del vídeo. Aquí, Muntaner es tajante: esa foto es falsa.

"La especie que vemos ahí parece ser una Mobula alfredi, que ni siquiera se encuentra en aguas del Mediterráneo", advierte la experta.

Además, señala que el dibujo del animal y ciertos errores en la edición delatan que se trata de una imagen generada o retocada con Inteligencia Artificial. Para la científica, es fundamental no confundir al público con imágenes que no corresponden a la realidad biológica de nuestras costas.

Un llamamiento a la navegación consciente

Más allá de la polémica por la edición, Gádor Muntaner ha aprovechado el impacto del vídeo para lanzar un mensaje de conservación necesario. La velocidad a la que se desplazan artefactos como el eFoil puede ser un riesgo para la fauna que descansa en la superficie.

La científica pide precaución y disminuir el ritmo cuando se navega en zonas de avistamiento y pide respeto al hábitat. Aunque reconoce que Balsa no tenía mala intención, recuerda que tenemos la "gran suerte" de compartir el mar con estos animales y debemos cuidarlos.