Música
Ibiza revive el mito del Sant Pepe Rock en una noche de rock y celebración
Sôber y Mägo de Oz desatan la fiesta en el 40 aniversario del festival
El mítico Sant Pepe Rock regresó la noche de este sábado a Ibiza con una edición muy especial con motivo de su 40 aniversario, una cita marcada por el rock y el ambiente festivo que volvió a reunir a los seguidores del festival. El evento contó con las actuaciones de Sôber y Mägo de Oz, dos bandas que convirtieron la velada en una auténtica celebración musical.
El retorno del festival, convertido ya en una referencia para varias generaciones de público ibicenco, se vivió como una noche de reencuentro con uno de los nombres históricos de la música en directo de la isla. Sobre el escenario, Sôber y Mägo de Oz desplegaron un repertorio pensado para hacer del aniversario una fiesta por todo lo alto y dejar una edición para el recuerdo entre los asistentes.
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